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У трагедії звинувачують батьків: нові деталі загибелі чотирьох малюків на Хмельниччині

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Олена Волкова Олена Волкова
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Причиною загибелі дітей могли стати відкриті дверцята печі, яка обігрівала цю кімнату Новина оновлена 18 листопада 2021, 10:46
Причиною загибелі дітей могли стати відкриті дверцята печі, яка обігрівала цю кімнату

Топ-чиновники Хмельницької області розповіли, в яких умовах жили загиблі діти

Стали відомі подробиці про сім’ю, в якій 17 листопада увечері у пожежі у селі Медисівка Хмельницької області загинуло четверо маленьких дітей.

Про трагедію на брифінгу розповіли голова облуправління поліції Руслан Герасимчук, керівник місцевої ДСНС Едуард Братко, а також губернатор Сергій Гамалій.

За їхніми словами, багатодітна родина переїхала до Медисівки два роки тому і не була неблагополучною. Мовляв, місцеві жителі їм допомагали, проте на обліку в органах вони не перебували. Батько сімейства, продовжують чиновники, мав непостійну роботу, а мати перебувала вдома та виховувала маленьких дітей. Того вечора чоловік випив після роботи (у його крові виявили 0,89 проміле алкоголю), а мати заснула під телевізор.

О 20:30, коли почалася пожежа, всі діти віком 6-ти, 4-х, 2-х років та немовля 2021 року народження спали у своїй кімнаті. Рятувальники кажуть, що вона була маленькою – розміром 2 на 3 метри – і вся заставлена ліжечками, шафою та столом. Дитяча обігрівалася окремо піччю: коли рятувальники прибули на місце, дверцята були відчинені, що й могло стати причиною загоряння та загибелі малюків.

За словами Едуарда Братка, про трагедію пожежникам повідомили не батьки дітей та не їхні односельці, а співробітники газової служби, куди спочатку і надійшов дзвінок про НП. На місце рятувальники прибули лише через 17 хвилин (найближчі пожежні станції знаходяться далеко – за 15 та 17 км від Медисівки). Однак на той момент пожежу вже ліквідували власними силами, а дітей врятувати вже було неможливо .

За фактом їхньої смерті відкрили два кримінальні провадження: за грубе порушення у використанні пічного опалення та злісне невиконання батьківських обов’язків. Санкція останньої передбачає до 5 років ув’язнення.

Триває досудове розслідування, у будинку, де загинули діти, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині днями внаслідок жорстокого побиття батьком загинула 4-річна дівчинка.

Теги:
#Пожежа #Діти #Хмельницька область #Загибель дітей
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