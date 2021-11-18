В трагедии винят родителей: новые детали гибели четырех малышей на Хмельнитчине

Топ-чиновники Хмельницкой области рассказали, в каких условиях жили погибшие дети

Стали известны подробности о семье, в которой 17 ноября вечером в пожаре в селе Медисовка Хмельницкой области погибло четверо маленьких детей.

О трагедии на брифинге рассказали глава облуправления полиции Руслан Герасимчук, руководитель местной ГСЧС Эдуард Братко, а также губернатор Сергей Гамалий.

По их словам, многодетная семья переехала в Медисовку два года назад и не была неблагополучной. Дескать, местные жители им помогали, однако на учете в органах они не состояли. Отец семейства, продолжают чиновники, имел непостоянную работу, а мать находилась дома и воспитывала маленьких детей. В тот вечер мужчина выпил после работы (в его крови обнаружили 0,89 промилле алкоголя), а мать уснула под телевизор.

В 20:30, когда начался пожар, все дети возрастом 6-ти, 4-х, 2-х лет и младенец 2021 года рождения спали в своей комнате. Спасатели говорят, что она была маленькой — размером 2 на 3 метра — и вся заставлена кроватками, шкафом и столом. Детская обогревалась отдельно печкой: когда спасатели прибыли на место, дверца была открыта, что и могло стать причиной возгорания и гибели малышей.

По словам Эдуарда Братко, о трагедии пожарным сообщили не родители детей и не их односельчане, а сотрудники газовой службы, куда изначально и поступил звонок о ЧП. На место спасатели прибыли только спустя 17 минут (ближайшие пожарные станции находятся далеко — в 15 и 17 км от Медисовки). Однако на тот момент пожар уже ликвидировали собственными силами, а детей спасти уже было нельзя…

По факту их смерти открыли два уголовных производства: за грубое нарушение в использовании печного отопления и злостное невыполнение родительских обязанностей. Санкция последней предусматривает до 5 лет тюрьмы.

Продолжается досудебное расследование, в доме, где погибли дети, ведутся следственные действия.

Напомним, в Днепропетровской области на днях в результате жестокого избиения отцом погибла 4-летняя девочка.