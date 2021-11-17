Укр

Отец забил до смерти: на Днепропетровщине нашли труп 4-летней девочки

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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По подозрению в избиении ребенка задержали отца Новость обновлена 17 ноября 2021, 11:44
По подозрению в избиении ребенка задержали отца

Тело малышки без признаков жизни нашли утром в ее кроватке

В Днепропетровской области, в селе Николаевка Синельниковского района, 16 ноября произошла трагедия: в результате жестокого избиения погибла 4-летняя девочка.

Как сообщили в облуправлении полиции, мертвого ребенка нашла бригада скорой помощи: малышка лежала в своей кроватке без признаков жизни, а на ее теле было множество синяков. Согласно врачебному свидетельству, смерть девочки наступила в результате избиения, по подозрению в котором уже задержали ее отца.

По информации местных СМИ, 38-летний житель села Николаевка является безработным и неделю назад по неизвестной причине сильно избил дочь. По предварительной информации, девочка скончалась в результате черепно-мозговой травмы и кровоизлияния в мозг.

Сейчас по данному происшествию ведется досудебное расследование. За "преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть" отцу ребенка грозит до 10 лет тюрьмы. 

Напомним, что в Кривом Роге 21-летний парень напал с ножом на семью из-за неправильно нарезанной колбасы. Отчима он убил ударом в голову, а мать вызывала скорую с ножом в спине.

Теги:
#Дети #Убийство #Днепропетровщина #Смерть ребенка
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