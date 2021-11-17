Отец забил до смерти: на Днепропетровщине нашли труп 4-летней девочки

Тело малышки без признаков жизни нашли утром в ее кроватке

В Днепропетровской области, в селе Николаевка Синельниковского района, 16 ноября произошла трагедия: в результате жестокого избиения погибла 4-летняя девочка.

Как сообщили в облуправлении полиции, мертвого ребенка нашла бригада скорой помощи: малышка лежала в своей кроватке без признаков жизни, а на ее теле было множество синяков. Согласно врачебному свидетельству, смерть девочки наступила в результате избиения, по подозрению в котором уже задержали ее отца.

По информации местных СМИ, 38-летний житель села Николаевка является безработным и неделю назад по неизвестной причине сильно избил дочь. По предварительной информации, девочка скончалась в результате черепно-мозговой травмы и кровоизлияния в мозг.

Сейчас по данному происшествию ведется досудебное расследование. За "преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть" отцу ребенка грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что в Кривом Роге 21-летний парень напал с ножом на семью из-за неправильно нарезанной колбасы. Отчима он убил ударом в голову, а мать вызывала скорую с ножом в спине.