Батько забив до смерті: на Дніпропетровщині знайшли труп 4-річної дівчинки

Тіло малюка без ознак життя знайшли вранці у ліжечку

На Дніпропетровщині, в селі Миколаївка Синельниківського району, 16 листопада сталася трагедія: внаслідок жорстокого побиття загинула 4-річна дівчинка.

Як повідомили в облуправлінні поліції, мертву дитину знайшла бригада швидкої допомоги: мала лежала у своєму ліжечку без ознак життя, а на її тілі було безліч синців. За лікарським свідченням, смерть дівчинки настала внаслідок побиття, за підозрою в якому вже затримали її батька.

За інформацією місцевих ЗМІ, 38-річний мешканець села Миколаївка є безробітним і тиждень тому з невідомих причин сильно побив доньку. За попередньою інформацією, дівчинка померла внаслідок черепно-мозкової травми та крововиливу в мозок.

Наразі з цієї події ведеться досудове розслідування. За "навмисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть" батькові дитини загрожує до 10 років в’язниці.

Нагадаємо, що у Кривому Розі 21-річний хлопець напав із ножем на родину через неправильно нарізану ковбасу. Вітчима він убив ударом у голову, а мати викликала швидку з ножем у спині.