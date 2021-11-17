Рус

Батько забив до смерті: на Дніпропетровщині знайшли труп 4-річної дівчинки

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
203
За підозрою у побитті дитини затримали батька Новина оновлена 17 листопада 2021, 11:44
За підозрою у побитті дитини затримали батька

Тіло малюка без ознак життя знайшли вранці у ліжечку

На Дніпропетровщині, в селі Миколаївка Синельниківського району, 16 листопада сталася трагедія: внаслідок жорстокого побиття загинула 4-річна дівчинка.

Як повідомили в облуправлінні поліції, мертву дитину знайшла бригада швидкої допомоги: мала лежала у своєму ліжечку без ознак життя, а на її тілі було безліч синців. За лікарським свідченням, смерть дівчинки настала внаслідок побиття, за підозрою в якому вже затримали її батька.

За інформацією місцевих ЗМІ, 38-річний мешканець села Миколаївка є безробітним і тиждень тому з невідомих причин сильно побив доньку. За попередньою інформацією, дівчинка померла внаслідок черепно-мозкової травми та крововиливу в мозок.

Наразі з цієї події ведеться досудове розслідування. За "навмисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть" батькові дитини загрожує до 10 років в’язниці.

Нагадаємо, що у Кривому Розі 21-річний хлопець напав із ножем на родину через неправильно нарізану ковбасу. Вітчима він убив ударом у голову, а мати викликала швидку з ножем у спині.

Теги:
#Діти #Вбивство #Дніпропетровщина #Смерть дитини
Антон Поляков
Україна
Дивний таксист, загадковий метадон і скандал на похороні: що відомо про смерть Антона Полякова через 40 днів
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Антон Поляков
Дивний таксист, загадковий метадон і скандал на похороні: що відомо про смерть Антона Полякова через 40 днів
Дата публікації
Категорія
Не всі хворі можуть успішно подолати вірус
Рівень госпіталізацій підскочив удвічі: яка ситуація з COVID-19 в Україні на 17 листопада
Дата публікації
Категорія
На місці вбивства працювали співробітники різних відомств
На Луганщині патрульний убив 24-річного колегу: фото, відео, усі деталі
Дата публікації
Категорія
Більшість громадських закладів вже працює лише за ковід-сертифікатами
Продукти лише для вакцинованих? Стало відомо, кого пускатимуть у магазини
Дата публікації
Категорія
Зима в листопаді не прийде
Чи чекати у листопаді зимових холодів: синоптик дав прогноз