Родители спали в соседней комнате: как в Хмельницкой области погибли сразу четверо детей (фото)

Беды можно было бы избежать, но отец с матерью проигнорировали предупреждения

С началом холодов количество пожаров в домах возрастает – где-то к этому приводят неисправные электрообогреватели, где-то причиной возгорания становятся печки, за исправностью которых хозяева не следят. В данном случае, гибели четверых малолетних детей на Хмельнитчине можно было бы избежать – по крайней мере, так утверждают органы, уже частично разобравшиеся в причинах случившегося.

Надо выяснить причину происшествия

Беда пришла в дом молодой семьи с четырьмя детьми 2015, 2016, 2019 и 2021 годов рождения, проживающей в селе Медисовка бывшего Теофипольского района (сейчас это территориальная громада). И если в большинстве случаев гибель детей происходит в отсутствие родителей, то на этот раз комнату, где находились дети и случился пожар, от мамы и папы отделяли считанные метры — просто родители спали. Но изначально, все-таки, они допустили грубую ошибку, поставив детские кроватки в комнате размером 3х2м с прочей мебелью и печкой.

У семьи был хороший дом, но беды наделала печка

После ЧП в Хмельницком утром 18 ноября даже провели брифинг с участием председателя облгосадминистрации Сергея Гамалия и руководителей структурных подразделений полиции, ГСЧС и прокуратуры.

Продемонстрировали также видеозапись объяснений сельской старосты по поводу данной семьи, переехавшей в село более двух лет назад. Со слов старосты села, они не относились к семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, или неблагонадежным, потому на учете у социальных служб не состояли. Но как многодетным, им помогали, предыдущий староста, например, выделял машину дров для отопления. Супруги даже имели небольшое хозяйство – пару коров, поросят. Женщина не работала, занимаясь детьми – и они были одеты и накормлены, старших водила в детский сад.

Кроватки детей стояли вблизи печки

Глава семьи ранее работал на фабрике в другом населенном пункте, сейчас ходит на подработки. Вот только не однажды был замечен за выпивкой — и потому из поля зрения местной власти эта "ячейка общества" не выпадала.

Что произошло в роковую ночь и что этому предшествовало, правоохранители выяснили, допросив родителей. Мать погибших детишек рассказала, что днем она была дома с детьми, а муж на заработках и вернулся около 17-ти часов в состоянии алкогольного опьянения. После ужина они легли смотреть телевизор, и так и заснули. Ее разбудил муж, крикнув, что в комнате детей пожар. Он и вынес ребятишек на улицу, но привести в чувство их уже не удалось.

По факту происшествия ведется следствие

То же самое следователям рассказал и сам мужчина, упомянув, что выпил с друзьями после работы. Это подтвердили и свидетели, уточнив, что с места "отдыха" его забрала и увела домой жена. Анализ показал в крови мужчины 0,79 промилле алкоголя.

Также выяснилось, что участковый инспектор полиции наведывался в эту семью с целью профилактики, проводил беседу по поводу ухода за детьми, ведению хозяйства и указал на ненадлежащее печное отопление. На данное замечание супруги отреагировали агрессивно и никаких мер не предприняли.

В итоге – 4 смерти и открытое уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 166-й – за злостное невыполнение родителями установленных законом обязательств по уходу за детьми и 270-й — нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Пожарная машина не пригодилась

Кстати, пожар обитатели дома потушили своими силами и приехавшим пожарным вступать в противоборство со стихией не пришлось.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в супермаркете Одессы среди ночи случился пожар.