В России взорвался жилой дом с детьми: подробности и видео
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В результате взрыва в Махачкале погиб минимум один человек
На юге России — в Махачкале — 22 ноября произошел взрыв в жилом доме, в котором в этот момент были дети.
По информации местных Телеграмм-каналов, ЧП произошло в двухэтажном частном доме на Амет-Хана Султана. На момент выхода новости установлено, что взорвался бытовой газ, после чего начался сильный пожар.
Из-под обломков вытащили 5 человек — троих детей и двух взрослых. Один из них умер — личность устанавливается. Все дети находятся в ЦРБ с ожогами. За жизнь выжившей женщины сейчас борются медики: у нее обожжено 90% тела.
Тушение пожара и поиск возможных пострадавших продолжается.
Напомним, ранее мы рассказывали о жуткой гибели 4 маленьких детей в Хмельницкой области, младшему из которых не было и года. Пока в стране обсуждали это событие, выяснилось, что при схожих обстоятельствах в ту же ночь жертвами угарного газа стали еще четверо детей, но уже вместе с родителями. Эта трагедия случилась в селе Марьяновка Винницкой области.
Также мы писали, что в Киеве пожар охватил жилую шестнадцатиэтажку в Святошинском районе. Жителей дома пришлось массово эвакуировать.
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