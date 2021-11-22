Загорелись с 5 по 15 этажи: в Киеве пылала жилая многоэтажка (фото)
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К счастью, пожар обошелся без жертв и пострадавших
В Киеве пожар охватил жилую шестнадцатиэтажку в Святошинском районе. Жителей дома пришлось массово эвакуировать.
Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что пожар охватил дом на проспекте Победы под номером 67А, недалеко от станции метро "Нивки". В шестнадцатиэтажке загорелись электрощитовые на 10 этажах — с 5 по 15.
Спасатели по прибытию начали массовую эвакуацию жителей и приступили к тушению огня. Отмечается, что из лифта дома вызволили 5 человек, еще 30 жителей вывели из квартир. Судя по опубликованным кадрам, людей выводили в защитных масках.
К ликвидации пожара привлекли 11 единиц спецтехники и 35 спасателей. С их помощью огонь в многоэтажке удалось локализовать (около 11:59). Ликвидация пожара продолжалась до 12:07, а спасатели в это время проверяли квартиры на наличие в них людей.
По предварительной информации, жертв и пострадавших при пожаре нет.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Хмельницкой области во время пожара в доме погибли сразу четверо детей. Пожар произошел из-за грубого нарушения в использовании печного отопления, которым обогревали детскую комнату.
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