Загорелись с 5 по 15 этажи: в Киеве пылала жилая многоэтажка (фото)

К счастью, пожар обошелся без жертв и пострадавших

В Киеве пожар охватил жилую шестнадцатиэтажку в Святошинском районе. Жителей дома пришлось массово эвакуировать.

Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пожар охватил дом на проспекте Победы под номером 67А, недалеко от станции метро "Нивки". В шестнадцатиэтажке загорелись электрощитовые на 10 этажах — с 5 по 15.

Спасатели по прибытию начали массовую эвакуацию жителей и приступили к тушению огня. Отмечается, что из лифта дома вызволили 5 человек, еще 30 жителей вывели из квартир. Судя по опубликованным кадрам, людей выводили в защитных масках.

К ликвидации пожара привлекли 11 единиц спецтехники и 35 спасателей. С их помощью огонь в многоэтажке удалось локализовать (около 11:59). Ликвидация пожара продолжалась до 12:07, а спасатели в это время проверяли квартиры на наличие в них людей.

По предварительной информации, жертв и пострадавших при пожаре нет.

На проспекте Победы 67А загорелась 16-этажка

Жителей дома выводили в защитных масках

Не забыли спасатели и о домашних питомцах

В многоэтажке горели электрощитовые на 10 этажах

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Хмельницкой области во время пожара в доме погибли сразу четверо детей. Пожар произошел из-за грубого нарушения в использовании печного отопления, которым обогревали детскую комнату.