Загорілись з 5 по 15 поверхи: у Києві палала житлова багатоповерхівка (фото)
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На щастя, пожежа обійшлася без жертв та постраждалих
У Києві пожежа охопила житлову шістнадцятиповерхівку у Святошинському районі. Мешканців будинку довелося масово евакуювати.
Про це у понеділок, 22 листопада, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що пожежа охопила будинок на проспекті Перемоги під номером 67А, що неподалік від станції метро "Нивки". У шістнадцятиповерхівці загорілися електрощитові одразу на 10 поверхах — з 5 по 15.
Рятувальники по прибуттю почали масову евакуацію мешканців та приступили до гасіння вогню. Зазначається, що з ліфта будинку визволили 5 осіб, ще 30 мешканців вивели з квартир. Судячи з опублікованих кадрів, людей виводили у захисних масках.
До ліквідації пожежі залучили 11 одиниць спецтехніки та 35 рятувальників. За їх допомогою вогонь у багатоповерхівці вдалося локалізувати (близько 11:59). Ліквідація пожежі тривала до 12:07, а рятувальники тим часом перевіряли квартири на наявність в них людей.
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих під час пожежі немає.
Раніше "Телеграф" повідомляв, у Хмельницькій області під час пожежі у будинку загинули одразу четверо дітей. Пожежа сталася через грубе порушення у використанні пічного опалення, яким обігрівали дитячу кімнату.
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