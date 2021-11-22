Загорілись з 5 по 15 поверхи: у Києві палала житлова багатоповерхівка (фото)

На щастя, пожежа обійшлася без жертв та постраждалих

У Києві пожежа охопила житлову шістнадцятиповерхівку у Святошинському районі. Мешканців будинку довелося масово евакуювати.

Про це у понеділок, 22 листопада, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що пожежа охопила будинок на проспекті Перемоги під номером 67А, що неподалік від станції метро "Нивки". У шістнадцятиповерхівці загорілися електрощитові одразу на 10 поверхах — з 5 по 15.

Рятувальники по прибуттю почали масову евакуацію мешканців та приступили до гасіння вогню. Зазначається, що з ліфта будинку визволили 5 осіб, ще 30 мешканців вивели з квартир. Судячи з опублікованих кадрів, людей виводили у захисних масках.

До ліквідації пожежі залучили 11 одиниць спецтехніки та 35 рятувальників. За їх допомогою вогонь у багатоповерхівці вдалося локалізувати (близько 11:59). Ліквідація пожежі тривала до 12:07, а рятувальники тим часом перевіряли квартири на наявність в них людей.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих під час пожежі немає.

На проспекті Перемоги 67А загорілась 16-поверхівка

Мешканців будинку виводили у захисних масках

Не забули рятувальники і про домашніх улюбленців

У багатоповерхівці горіли електрощитові на 10 поверхах

Раніше "Телеграф" повідомляв, у Хмельницькій області під час пожежі у будинку загинули одразу четверо дітей. Пожежа сталася через грубе порушення у використанні пічного опалення, яким обігрівали дитячу кімнату.