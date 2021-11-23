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У Болгарії згорів автобус з туристами: через зачинені двері загинуло 46 людей (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Після трагедії трасу перекрили в обох напрямках Новина оновлена 23 листопада 2021, 08:38
Після трагедії трасу перекрили в обох напрямках

Трагедія сталася рано вранці 23 листопада. Туристи поверталися зі Стамбула.

На автомагістралі Струма в Болгарії внаслідок аварії згоріли заживо пасажири в автобусі. Загалом у палаючому транспортному засобі було 52 особи, повідомляється про 45 або 46 загиблих. Представники влади ще не оприлюднили офіційних списків загиблих. Люди не могли вийти з палаючого автобуса після ДТП.

Про це повідомляє новинне агентство Bgnes.

Аварія сталася на дорозі з Софії до Благоєвграда близько 3-ї ранку за місцевим часом (аналогічний київському). Серед загиблих — водій автобуса та 12 дітей.

Вижити вдалося шістьом людям, з опіками обличчя та дихальних шляхів, а також рваними ранами, вони в лікарні. Їм вдалося врятуватися, вистрибнувши з вікон палаючого автобуса — двері були заблоковані. Попередньо, ще одну людину зі зламаним стегном також госпіталізовано.

Розглядається кілька причин аварії: несправність автобуса, стан дороги (йшов дощ) та можливість того, що водій заснув.

Автобус мав північно-македонські номери, передбачалося, що пасажири також були громадянами цієї країни. Вони напередодні увечері в’їхали через КПП на європейсько-турецькому кордоні. Повідомляється, що туристи поверталися із Стамбула. Трагедія сталася поблизу населеного пункту Боснек.

Місце трагедії на карті
Місце трагедії на карті

Рух на трасі буде обмежено протягом дня.

Раніше "Телеграф" писав про трагедію, що сталася в Україні — у будинку під час пожежі загинули четверо дітей.

Теги:
#Пожежа #Болгарія #Автобус
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