У Болгарії згорів автобус з туристами: через зачинені двері загинуло 46 людей (відео)
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Трагедія сталася рано вранці 23 листопада. Туристи поверталися зі Стамбула.
На автомагістралі Струма в Болгарії внаслідок аварії згоріли заживо пасажири в автобусі. Загалом у палаючому транспортному засобі було 52 особи, повідомляється про 45 або 46 загиблих. Представники влади ще не оприлюднили офіційних списків загиблих. Люди не могли вийти з палаючого автобуса після ДТП.
Про це повідомляє новинне агентство Bgnes.
Аварія сталася на дорозі з Софії до Благоєвграда близько 3-ї ранку за місцевим часом (аналогічний київському). Серед загиблих — водій автобуса та 12 дітей.
Вижити вдалося шістьом людям, з опіками обличчя та дихальних шляхів, а також рваними ранами, вони в лікарні. Їм вдалося врятуватися, вистрибнувши з вікон палаючого автобуса — двері були заблоковані. Попередньо, ще одну людину зі зламаним стегном також госпіталізовано.
Розглядається кілька причин аварії: несправність автобуса, стан дороги (йшов дощ) та можливість того, що водій заснув.
Автобус мав північно-македонські номери, передбачалося, що пасажири також були громадянами цієї країни. Вони напередодні увечері в’їхали через КПП на європейсько-турецькому кордоні. Повідомляється, що туристи поверталися із Стамбула. Трагедія сталася поблизу населеного пункту Боснек.
Рух на трасі буде обмежено протягом дня.
Раніше "Телеграф" писав про трагедію, що сталася в Україні — у будинку під час пожежі загинули четверо дітей.
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