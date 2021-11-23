Укр

В Болгарии сгорел автобус с туристами: из-за закрытой двери погибло 46 человек (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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После трагедии трассу перекрыли в обоих направлениях Новость обновлена 23 ноября 2021, 08:38
После трагедии трассу перекрыли в обоих направлениях

Трагедия произошла ранним утром 23 ноября. Туристы возвращались из Стамбула.

На автомагистрали Струма в Болгарии в результате аварии сгорели заживо пассажиры в автобусе. Всего в горящем транспортном средстве были 52 человека, сообщается о 45 или 46 погибших. Представители власти еще не обнародовали официальные списки погибших. Люди не могли выйти из пылающего автобуса после дтп. 

Об этом сообщает новостное агентство Bgnes. 

Авария произошла на дороге из Софии в Благоевград около 3 утра по местному времени (аналогичное киевскому). Среди погибших — водитель автобуса и 12 детей. 

Выжить удалось шести людям, с ожогами лиц и дыхательных путей, а также рваными ранами они в больнице. Им удалось спастись, выпрыгнув из окон горящего автобуса — дверь была заблокирована. Предварительно, еще один человек со сломанным бедром также госпитализирован.

Рассматривается несколько причин аварии: неисправность автобуса, состояние дороги (шел дождь) и возможность того, что водитель уснул.

У автобуса были северо-македонские номера, предполагается, что пассажиры также были гражданами этой страны. Они накануне вечером въехали через КПП на европейско-турецкой границе. Сообщается, что туристы возвращались из Стамбула. Трагедия произошла близ населенного пункта Боснек.

Место трагедии на карте
Место трагедии на карте

Движение на трассе будет ограничено в течение дня. 

Ранее "Телеграф" писал про трагедию, произошедшую в Украине — в доме во время пожара погибли четверо детей.

Теги:
#Пожар #Болгария #Автобус
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