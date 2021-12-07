У Криму голова місцевого "Аерофлоту" повісився у день поїздки до Москви: подробиці загадкової смерті

Топ-чиновник звинуватив у своїй смерті людей, які нібито хотіли його руками поділити бюджет "Аерофлоту"

В окупованому Криму в Сімферополі знайшли тіло керівника кримського представництва "Аерофлоту" Роберта Валєєва, який, вочевидь, наклав на себе руки. Трагедія сталася напередодні поїздки до Москви.

Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

Відомо, що Валєєву було 56 років, він був шефом регіональної філії авіакомпанії та збирався "на килим" до начальства до Москви. Але до столиці РФ він так і не потрапив. За кілька днів до смерті чоловік наказав вимкнути всі камери в офісі поруч зі старим аеропортом.

У день, коли треба було летіти у відрядження, Валєєв закрився в кабінеті "поспати", і живим його більше не бачили. Співробітники намагалися розбудити, потім достукатися до шефа, у результаті довелося зламати замок. Роберта знайшли повішеним, а в кишені нібито була записка: мовляв, у суїциді винні дві особи, які "руками Валєєва намагалися поділити бюджет "Аерофлоту".

Раніше ми розповідали подробиці про 48-річного російського автомеханіка Олександра Докшина, який після відпочинку в Єгипті звів рахунки з життям у туалеті літака. Чоловік повісився одразу після зльоту, та його намагалися реанімувати інші пасажири.