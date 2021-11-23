Повісився у літаку на ремені: з’явилися фото та подробиці смерті росіянина після відпочинку у Єгипті

Рахунки з життям глава сімейства звів після свого дня народження та госпіталізації на курорті

Стали відомі подробиці про 48-річного російського автомеханіка Олександра Докшина, який після відпочинку в Єгипті звів рахунки з життям у туалеті літака.

За інформацією російських Телеграм-каналів, в одиночну відпустку житель Самари літав традиційно: вважав за краще відзначати таким чином свій день народження. Знайомий Олександра розповів, що Докшин нещодавно вже відпочивав на курорті сім’єю, а тепер полетів до моря один. Але відпочинок пішов не за планом: чоловік сильно отруївся і навіть потрапив до єгипетської лікарні.

День виписки співпав із датою вильоту. Знайомі кажуть, що Олександр дуже поспішав на рейс, проте симптоми отруєння не згасали: він був зневоднений і скаржився на погане самопочуття дружині.

Вже після зльоту Олександр одразу пішов у туалет, де повісився на ремені багажної сумки. Рідні лише припускають, що чоловікові було настільки погано, що він не міг упоратися зі своїм станом.

За годину бездиханне тіло Докшина знайшли, і повітряне судно екстрено посадили в Каїрі. Там тіло чоловіка перемістили у багажний відсік і після прильоту до Самари передали сім’ї.

У росіянина залишилася дружина та маленька дочка, яка навчається у 4 класі.

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