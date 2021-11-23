Укр

Повесился в самолете на ремне: появились фото и подробности смерти россиянина после отдыха в Египте

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Докшину было 48 лет, и у него остались жена и маленькая дочь Новость обновлена 23 ноября 2021, 12:39
Докшину было 48 лет, и у него остались жена и маленькая дочь

Счеты с жизнью глава семейства свел после своего дня рождения и госпитализации на курорте

Стали известны подробности о 48-летнем российском автомеханике Александре Докшине, который после отдыха в Египте свел счеты с жизнью в туалете самолета.

По информации российских Телеграмм-каналов, в одиночный отпуск житель Самары летал традиционно: предпочитал отмечать таким образом свой день рождения. Знакомый Александра рассказал, что Докшин недавно уже отдыхал на курорте семьей, теперь же улетел к морю один. Но отдых пошел не по плану: мужчина сильно отравился и даже угодил в египетскую больницу. 

День выписки совпал с датой вылета. Знакомые говорят, что Александр очень спешил на рейс, однако симптомы отравления не угасали: он был обезвожен и жаловался на плохое самочувствие жене.

Уже после взлета Александр сразу же пошел в туалет, где повесился на ремне багажной сумки. Родные лишь предполагают, что мужчине было настолько плохо, что он не мог справиться со своим состоянием. 

Спустя час бездыханное тело Докшина нашли, и воздушное судно экстренно посадили в Каире. Там тело мужчины переместили в багажный отсек и по прилете в Самару передали семье.

У россиянина осталась супруга и маленькая дочь, которая учится в 4 классе. 

Ранее "Телеграф" писал о массовых жертвах в Болгарии — автобус с туристами попал в ДТП, более 40 человек сгорели заживо.

Теги:
#Египет #Россия #Самолет #Суицид
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