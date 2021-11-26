Укр

Бортпроводники приняли роды на борту самолета: подробности

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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У женщины отошли воды во время полета Новость обновлена 27 ноября 2021, 00:10
У женщины отошли воды во время полета

Из-за экстренной ситуации борт пришлось посадить в Нижнем Новгороде

В России 25 ноября бортпроводникам "Аэрофлота" пришлось заделаться акушерами, ведь у пассажирки самолета начались роды. Происшествие случилось на одном из рейсов, летящих из Санкт-Петербурга (РФ) в Наманган (Узбекистан).

Подробности сообщают росСМИ, ссылаясь на информацию от экстренных служб.

Прямой рейс из Питера в Наманган длится 5 часов 25 минут. Однако даже этого времени ожидания оказалось слишком много для маленького человечка, который попросился у мамы на свет во время полета.

Несмотря на весьма экстраординарную ситуацию, роды прошли успешно. С ролью акушеров на "ура" справились местные бортпроводники. 

Из-за такого необычного происшествия командир судна принял решение о незапланированном приземлении в Нижнем Новгороде.

Ребенок, к слову, родился здоровым и невредимым. Его вес составил 3,45 кг. Пол младенца не сообщается, однако состояние и его, и матери вполне удовлетворительны. Они оба были взяты под наблюдение медиков.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в одной из клиник искусственного оплодотворения США врачи перепутали генетический материал, и две женщины родили не своих детей.

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#Россия #Самолет #Роды
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