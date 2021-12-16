У Росії літак перевернув поливальну машину посеред аеродрому (відео)

За підсумками пасажирів пересадили на інший борт

Ранок 16 грудня став не надо добрим для працівників московського аеропорту Шереметьєво. На одній із літакових смуг судно Airbus350, яке збиралося вилетіти до Мексики, перевернуло допоміжну машину.

Подробиці повідомили у Telegram-каналі "Baza".

Слід зазначити, що літак уже був готовий до вильоту, залишалися останні приготування. Проте поливальна машина, яка здійснює обробку корпусу авіаційних суден спеціальним протиобмерзанням, невчасно зачепилася стрілою за корпус літака.

Внаслідок такого зіткнення машина, наче іграшкова, легко перекинулася на бік. Рідина з неї залила всю найближчу смугу.

Повідомляється, що загиблих внаслідок інциденту немає, проте одна людина постраждала. Швидше за все, це водій поливальної машини.

За тим, що відбувається, пасажири літака спостерігали за допомогою камери, яка встановлена на хвості авіаційного судна.

Відразу після зіткнення виліт літака з Москви було відкладено до перевірки цілісності судна. Врешті-решт пасажирів, які бажають поїхати на мексиканський курорт Канкун, пересадили на інший борт.

Зазначимо, що це вже не перша надзвичайна подія, пов’язана з компанією "Аерофлот" у Росії. Раніше "Телеграф" розповідав, що в окупованому Криму наклав на себе руки голова місцевого відділення авіафірми. У листопаді ж бортпровідникам, які супроводжували рейс до Казахстану, довелося "підробити" акушерами, приймаючи пологи в однієї з пасажирок.