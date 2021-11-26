Бортпровідники прийняли пологи на борту літака: подробиці

Через екстрену ситуацію повітряне судно посадили у Нижньому Новгороді

У Росії 25 листопада бортпровідникам "Аерофлоту" довелося стати акушерами, адже у пасажирки літака почалися пологи. Пригода сталася на одному з рейсів, що летів із Санкт-Петербурга (РФ) до Намангану (Узбекистан).

Подробиці повідомляють росЗМІ, посилаючись на інформацію від екстрених служб.

Прямий рейс Пітер — Наманган триває 5 годин 25 хвилин. Однак навіть цього часу очікування виявилося надто багато для маленької людини, яка попросилася у мами на світ під час польоту.

Попри вельми екстраординарну ситуацію, пологи пройшли успішно. З роллю акушерів на "ура" впоралися місцеві бортпровідники.

Через таку незвичайну подію командир судна ухвалив рішення про незаплановане приземлення в Нижньому Новгороді.

Дитина, до речі, народилася здоровою і неушкодженою. Його вага становила 3,45 кг. Стать немовляти не повідомляється, проте стан і його, і матері цілком задовільний. Вони обоє були взяті під нагляд медиків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в одній із клінік штучного запліднення США лікарі переплутали генетичний матеріал, і дві жінки народили не своїх дітей.