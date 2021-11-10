Народила не свою дитину: у США медики наплутали під час ЕКЗ

"Обміняти" дітей вдалося лише через пів року.

У США репродуктологи під час ЕКЗ переплутали ембріони двох сімей. Діти народилися ще у 2019, і вони виявилися не схожими на своїх батьків.

Про це повідомляє ВВС.

Інцидент стався у Каліфорнії. Влітку 2018 року до клініки в Каліфорнії звернулися дві сімейні пари, які хотіли зачати дитину. Ним провели екстракорпоральне запліднення. Зазначимо, вартість процедури у цьому регіоні від 8 до 13 тисяч доларів (20-33 тис.грн).

Коли у 2019 році у вересні Дафна та Олександр Кардинале очікували появи дитини, немовля-дівчинка народилася з темною шкірою. За два місяці тест ДНК підтвердив — вони не є батьками. Каліфорнійський центр репродуктивного здоров’я допоміг батькам знайти іншу пару, котрі стали батьками їхньої дитини.

Після залагодження всіх формальностей отримати своїх дітей сім’ї змогли лише у січні 2020 року.

Для пари ці пів року стали справжнім випробуванням, вони змушені були звернутися до психологів. Дафна розповіла, що її старша дочка досі не може зрозуміти та прийняти подію. Дівчинці на момент описуваних подій було сім років.

Кардинали подали до суду на клініку. До позову готується також друга сім’я, але вони побажали бути анонімними.

Раніше "Телеграф" писав, що в США поліцейські шокером підпалили чоловіка, який напав на них.