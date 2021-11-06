Поліцейські випадково підпалили чоловіка у США шокером

Чоловік у лікарні у тяжкому стані.

У США чоловік спалахнув після того, як поліція застосувала до нього електрошокер.

Про це повідомляє Times Union.

Інцидент стався у штаті Нью-Йорк у селі Катскілл. Чоловік зайшов у поліцейську дільницю у стані ймовірного алкогольного сп’яніння та почав виявляти агресію до правоохоронців. Вони застосували електрошокер, щоб заспокоїти. Повідомляється, що він уже був знайомий поліції за минулими сутичками

Як виявилося, чоловік спалахнув через те, що перед цим облився антисептиком для рук. Зробив він це на очах у поліцейських.

Потерпілого у тяжкому стані з численними опіками госпіталізовано до лікарні Сіракуз. Чоловіку 29 років, він – місцевий спортсмен.

Інцидент міг потрапити на відео камери спостереження в ділянці. Його розслідує окружна прокуратура.

Раніше "Телеграф" писав, що у США дозволили вакцинувати дітей від 5 років проти коронавірусу. Це сталося на тлі рекомендацій центру контролю захворювань щодо обмеження відвідування України через зростаючий рівень захворювання на COVID-19.