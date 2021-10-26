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Найвищий рівень коронавірусної загрози: США рекомендували утриматися від поїздок в Україну

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Співробітник швидкої допомоги у США.
Співробітник швидкої допомоги у США.

Центр контролю захворювань США вніс Україну до переліку країн з максимально можливим ризиком COVID-19.

У нашій країні, згідно з даними за останній тиждень, один із найбільших рівнів захворюваності та смертності від коронавірусу у світі. Поїздка в Україну для американців може бути небезпечною навіть за повної вакцинації.

Про це повідомляє сайт ЦКЗ.

Україна стала єдиною країною, яка потрапила до списку цього тижня. Раніше до нього додали Сінгапур, Білорусь, Румунію, Боснію та Герцеговину, Молдову, Австрію та інші країни, в яких рівень поширення коронавірусу досить високий.

Для того, щоб потрапити до переліку країн з максимальним, четвертим, рівнем небезпеки необхідно мати понад 500 хворих на 100 тис. населення.

Рада ЦКЗ США – уникати поїздок до України або бути повністю вакцинованим. При цьому наголошено, що ситуація така, що навіть повна вакцинація не захистить від ризику зараження COVID-19.

Загалом у списку країн із четвертим рівнем небезпеки — 77 держав.

Раніше "Телеграф" писав, що на 26 жовтня смертність від коронавірусу в Україні поставила абсолютний антирекорд.

Теги:
#США #Коронавірус #Covid-19
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