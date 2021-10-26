Высший уровень коронавирусной угрозы: США рекомендовали воздержаться от поездок в Украину

Центр по контролю заболеваний США внес Украину в перечень стран с максимально возможным риском COVID-19.

В нашей стране, согласно данным за последнюю неделю, один из наибольших уровней заболеваемости и смертности от коронавируса в мире. Поездка в Украину для американцев может быть небезопасной даже при полной вакцинации.

Об этом сообщает сайт ЦКЗ.

Украина стала единственной страной, попавшей в список на этой неделе. Ранее в него добавили Сингапур, Беларусь, Румынию, Боснию и Герцеговину, Молдову, Австрию и другие страны в которых уровень распространения коронавируса достаточно высок.

Для того чтобы попасть в перечень стран с максимальным, четвертым, уровнем опасности необходимо иметь более 500 заболевших на 100 тыс. населения.

Совет ЦКЗ США — избегать поездок в Украину или быть полностью вакцинированным. При этом отмечено, что ситуация такова, что даже полная вакцинация не защитит от риска заражения COVID-19

Всего в списке стран с четвертым уровнем опасности — 77 государств.

Ранее "Телеграф" писал, что на 26 октября смертность от коронавируса в Украине поставила абсолютный антирекорд.