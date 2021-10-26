Укр

Высший уровень коронавирусной угрозы: США рекомендовали воздержаться от поездок в Украину

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Сотрудник скорой помощи в США. Новость обновлена 26 октября 2021, 09:04
Сотрудник скорой помощи в США.

Центр по контролю заболеваний США внес Украину в перечень стран с максимально возможным риском COVID-19.

В нашей стране, согласно данным за последнюю неделю, один из наибольших уровней заболеваемости и смертности от коронавируса в мире. Поездка в Украину для американцев может быть небезопасной даже при полной вакцинации. 

Об этом сообщает сайт ЦКЗ. 

Украина стала единственной страной, попавшей в список на этой неделе. Ранее в него добавили Сингапур, Беларусь, Румынию, Боснию и Герцеговину, Молдову, Австрию и другие страны в которых уровень распространения коронавируса достаточно высок. 

Для того чтобы попасть в перечень стран с максимальным, четвертым, уровнем опасности необходимо иметь более 500 заболевших на 100 тыс. населения. 

Совет ЦКЗ США — избегать поездок в Украину или быть полностью вакцинированным. При этом отмечено, что ситуация такова, что даже полная вакцинация не защитит от риска заражения COVID-19

Всего в списке стран с четвертым уровнем опасности — 77 государств. 

Ранее "Телеграф" писал, что на 26 октября смертность от коронавируса в Украине поставила абсолютный антирекорд.

Теги:
#США #Коронавирус #Covid-19
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