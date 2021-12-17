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У Росії спалахнув новий бойовий корабель, будь-якої хвилини може статися вибух (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Пожежа на корветі Новина оновлена 17 грудня 2021, 21:21
Пожежа на корветі

Новий російський корвет охопило полум’ям.

У російському Санкт-Петербурзі сталася масштабна пожежа на недобудованому корветі "Проворний" проєкту 20385.

Як повідомляє "Інтерфакс", площа займання спочатку становила 80 квадратних метрів, але потім збільшилася до 800.

Таким чином спалахнув майже весь корабель.

Попередньо встановлено, що сталося загоряння лакофарбового покриття на верхній палубі, також відомо, що на ньому є газові балони, тому роботи з гасіння супроводжуються ризиком вибуху. Відомо про те, що постраждали троє людей, проте за даними деяких ЗМІ їх кількість збільшилася до чотирьох. Серед постраждалих є один пожежник.

Екіпажу на судні не було.

Телеграм-канал MASH повідомляє, що через пожежу димом затягнуло весь південь міста, через що місцеві жителі скаржаться на запах.

Корвет мають спустити на воду у 2022 році, проте тепер кінцеві терміни можуть бути перенесені.

Будівельні роботи велися на заводі "Северная верфь", а сам корабель призначався для Тихоокеанського флоту Росії. Судна цього типу призначені для патрулювання ближньої морської зони, а також виявлення надводних та підводних цілей.

Конструкцією передбачено можливість озброєння корвету гіперзвуковими ракетами "Циркон" або крилатими ракетами "Калібр".

Як повідомлялося раніше, в московському аеропорту літак зіткнувся з поливальною машиною, через що постраждала одна людина.

Теги:
#Пожежа #Росія #Санкт-Петербург
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