Россия заговорила о признании "ЛНР"-"ДНР": три сценария для Донбасса и Украины

Россия устроила последний кризис, в том числе с целью принудить Украину к выполнению минских соглашений в трактовке Путина, или же вышла из них

Вторжения в Украину 16 февраля, которое так настойчиво прогнозировали западные медиа и политики – не состоялось, а вот обострившийся кризис может грозить политическими последствиями, и не только в Украине. После того как к президенту России Владимиру Путину в Госдуме РФ обратились с просьбой признать "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР", для Украины открывается несколько сценариев дальнейшего развития событий.

Одним из таких сценариев является отказ от Минского процесса, вторым – возможная эскалация конфликта на Донбассе, третий же предусматривает заморозку конфликта на неопределенный срок, как это уже было ранее.

Обращение к Путину и Минские соглашения

Госдума России приняла постановление о направлении Владимиру Путину обращения о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Причем, Госдума приняла обращение, зарегистрированное Коммунистической партией России, которое предусматривает немедленное обращение к президенту РФ. Уже на следующий день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что таким образом "народные избранники просто отразили мнение народа". И добавил, что "Россия неоднократно декларировала, что она остается приверженной Минскому комплексу мер и является сторонницей того, чтобы как можно быстрее весь минский план действий был воплощен в жизнь в той последовательности, которая там предусмотрена".

О том, что нынешняя эскалация необходима и для того, чтобы, в том числе склонить Украину к выполнению Минска в нужной РФ редакции, "Телеграф" ранее уже писал. Кроме гарантий не вхождения Украины в НАТО и не расширения НАТО на Восток Европы, смягчения санкций, в России уже давно хотят сделать "ЛНР" и "ДНР" полноценными субъектами переговоров, и исполнения "Минска" на своих условиях.

Но, как говорят представители власти, для Украины такой сценарий невозможен. В том числе и потому, что Украина может исполнить соглашения в той последовательности, которую озвучивает давно: сначала безопасность, то есть, отвод войск, в том числе, и контроль над границей, а уже потом выборы.

"Обращение к Путину, в котором просят признать "ЛДНР" – это как раз прямо противоположное тому, что предусматривает Минский процесс. Я в этом вижу заигрывание с внутренним электоратом РФ. Сейчас все очень повысили ставки и чтобы "сберечь лицо", россияне идут на такие манипуляции. Понятное дело, что это не имеет юридической силы, но это еще и элемент шантажа Украины. Что, вот вы давайте, исполняйте Минские договоренности так, как мы это видим, в том порядке, как мы хотим. Но как мы можем это выполнить, так как они хотят, если это противоречит международному праву? Как можно обеспечить выборы по стандартам ОБСЕ если граница не наша, войска другой страны? И наши партнеры в этом нас поддерживают",- комментирует "Телеграфу" замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Представителю власти вторит и народный депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин, который считает, что все это может быть для того, чтобы получить промежуточную победу.

"Тут либо Россия в очередной раз повышает ставки и шантажирует Запад возможностью новой войны с целью чтобы там надавили на Украину, чтобы мы исполнили Минские соглашения. Либо Россия решила, что ей наоборот не удастся убедить Украину исполнять Минские соглашения, и чтобы сберечь лицо и получить хотя бы небольшую победу, они хотят признать квази образования, как они сделали это с Южной Осетией и Абхазией", — сказал он в комментарии "Телеграфу".

Что делать Украине?

Дальнейшие развития событий могут быть разными – от возможной эскалации на Донбассе до полного отказа от "Минска" со стороны Украины.

"Если Россия возьмет курс на то, чтобы признать эти территории, то тогда она сможет легализовать там свои подразделения. И сделает это как с Приднестровьем. Допустим, Россия будет держать там свои подразделения, называть их "миротворцами", хотя суть их от этого не изменится. А нахождение там таких "миротворцев" увеличивает риск эскалации конфликта. Тогда россиянам намного проще будет устраивать любые провокации на территории Донецкой и Луганской областей. Но риск эскалации именно на Востоке еще с прошлого года был высоким. Наши ВСУ к этому готовы",- считает Сергей Рахманин.

Что касается политических прогнозов, то если Путин подпишет указ о признании "независимости" "ЛДНР", то это будет означать, что Россия признает факт оккупации, говорит политик.

"А для Украины, и прежде всего, президента, это упростит выход из Минских договоренностей из-за того, что Россия грубо их нарушает",- комментирует Рахманин.

Во власти заявляют, что никаких уступок ни по "Минскому процессу", ни по прямым переговорам с представителями "ЛДНР", ни изменений в Конституцию Украины не будет.

"Особый статус Донбасса – это невозможно. Как и изменения в Конституции. Что может быть с нашей стороны, так это специальный экономический статус Донбасса, потому что там значительные разрушения, и логично, если мы туда применим льготные налоговые ставки, дополнительные стимулы для инвесторов. На это мы можем пойти, и уже зарегистрирован такой законопроект, который это предусматривает для неоккупированной части Донбасса. А после деоккупации это можно распространить на всю территорию",- прокомментировала Евгения Кравчук.

Ранее Аналитик фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" Мария Золкина в интервью "Телеграфу" обозначила угрозы, которые стоят перед Украиной ввиду агрессивных действий России и выдвигаемых ею требований, а также предположила, какой может быть выигрышная стратегия Украины в этом случае.