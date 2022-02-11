Украине готовят ловушку: аналитик рассказала, где и когда ждать наступления России

Запас времени, когда Россия может получить любыми методами то, чего она хочет – небольшой

Аналитик фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" Мария Золкина считает, что для того, чтобы достичь выполнения своих требований в отношении Украины, НАТО и выполнения Минских договоренностей у России остается не так много времени – пока не спадет дипломатическое и военное напряжение, а это февраль и до конца марта. После этого нынешняя ситуация начнет восприниматься как новый статус-кво. Такое мнение она высказала в блиц-интервью "Телеграфу".

Какова ваша оценка вчерашних десятичасовых переговоров? По факту, не было подписано ни одного документа, как того хотела Москва. Компромиссов не было – ни о специальном статусе Донбасса, ни о выборах, но Россия хочет исполнения Минска именно на их условиях, и будет склонять к этому и дальше.

– Те две недели, которые отделяли Берлинскую встречу от Парижской, РФ будто бы дала Украине "на подумать" о прямом диалоге и о других политических уступках России. Потому то, что вчера ни о чем не договорились – для Украины положительный знак. Сейчас форсирование Нормандского процесса и форсирование переговоров может привести к принуждению Украины или уговору, если говорить о западных партнерах, пойти на какие-то уступки. Готовность вроде бы договариваться дальше – лучший из возможных сегодня результатов. Но это не значит, что ситуация меняется к лучшему, если говорить о безопасности, как раз наоборот. РФ не получает ни от украинской стороны, ни большей частью от США и Великобритании нужного результата. И запас времени, когда Россия может получить любыми методами то, что она хочет, – невелик. Фактически весь февраль и март, когда Россия еще на волне высокого градуса напряжения, она может пытаться получить желаемое. И по НАТО, и по Украине, и по размещению войск в Восточной Европе. Если РФ этого не добьется, то по законам дипломатии со временем этот накал спадет просто потому, что нынешняя ситуация начнет восприниматься как новый статус-кво. И страны перестают реагировать так остро на те требования и прихоти, которые Россия будет им дальше выдвигать. Поэтому в феврале-марте остается практически единственное окно возможностей до тупика. А какой метод они выберут, это уже другой вопрос.

Какова должна быть стратегия Украины на этом фоне? Это может быть стратегия затягивания переговоров?

- Что касается Донбасса и Нормандских переговоров, то я считаю, что Украине не нужно сейчас ввязываться в предметные переговоры по Донбассу. То есть ставки сейчас настолько высоки, что достичь разрядки и оттепели с Россией за счет уступок по Донбассу априори невозможно. У России сейчас требования больше, чем сам формат Норманди и Минские договоренности. Наиболее выгодный вариант сейчас – прекратить активные переговоры или, если мы дальше идем на эти встречи, то тянуть резину и ни на что не соглашаться. Хотя я думаю, что вряд ли такая встреча в Норманди будет в ближайшее время. Задача россиян – перевести весь диалог в ТКГ. И они будут сейчас ждать следующего заседания ТКГ, после которого демонстративно могут объявить, что украинская сторона не пошла на обсуждение политических условий Минских договоренностей, как они устно договаривались. И смысл России продлевать переговоры после такого заявления, а оно точно будет, исчезает. Россияне выйдут из активной фазы переговоров на уровне советников. Поэтому для нас независимо от того, что происходит в отношениях западного мира и России, важно или самим не настаивать на продолжении этих встреч, или, если эта встреча еще будет, ни на что не соглашаться. Но в том, что касается других требований РФ, требуется уже проактивная дипломатия. Для того, чтобы когда Россия выдвигает свои требования в двустороннем порядке, Германии, Франции, например, мы не потеряли свою субъектность. Здесь нужно быть проактивными с отдельными странами. Чтобы у них не возникало искушения на фоне их двусторонних переговоров с РФ, запугивания со стороны россиян, заключить какое-либо соглашение, где украинский вопрос будет только одним из эпизодов.

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То есть наша стратегия в отношениях с Германией и Францией должна состоять прежде всего в проактивной дипломатии, ведь они говорят о выполнении Минских соглашений.

– Да. Потому что нет единства между Европой и США. В частности, по Северному потоку-2. Нет единства о том, какой порядок санкции вводится в случае эскалации, и, главное, что вообще считать агрессией. С моей точки зрения это главная ловушка. Я вижу в последние недели, что сценарий о наступлении на оккупированный Донбасс – самый лучший и логичный для России. Потому что России там "нет", там есть первый-второй армейский корпус "ДНР ЛНР". Они на оккупированных территориях готовятся к захвату гражданских объектов. И если будет эскалация на Донбассе, то внутри западного сообщества еще будет большая дискуссия, нужно ли вводить самые плохие санкции или просто что-то среднее. И Россия будет использовать это. А у Франции и Германии сохраняется настроенность на диалог с Россией. В этой ситуации Украине нужно не столько сотрудничать с Германией и Францией, сколько с теми, кто более радикален в отношении РФ. Это страны Балтии, Польша, Великобритания, Штаты. Особенно Великобритания и Варшава. Поскольку со Штатами мы в стратегическом партнерстве, а нужно сблизиться с Польшей, задача номер один. Тем более что поляки оценивают как вероятное вторжение и к ним, в случае возможной эскалации у нас. Во Франции и Германии сейчас рушится внутренняя конъюнктура. Классическая ситуация для Нормандской четверки – это три плюс один. А сейчас Германия играет в долгую. И она не занимает жесткую позицию по ключевым вопросам в отношении РФ. Они пытаются пропетлять между желанием сохранить экономические и политические связи с РФ, включая ПП-2, а с другой стороны, предупреждать агрессию со стороны РФ. Есть и разночтения в самом германском правительстве. И немцы сейчас потому не выглядят мастодонтами в плане европейской безопасности, как это было при Меркель. В Норманди они не будут ломать Украину через колено, но заняли определенную позицию. Во Франции другое дело: Макрон носится с идеей нового формата безопасности в Европе, хотя никто не знает, о чем он говорит. Может быть, создании союза в противовес НАТО. И плюс президентские выборы скоро. Поэтому для них договоренность с Россией выглядит возможной. Поэтому нам так критично держать с ними сейчас двусторонний контакт, давить на Берлин и Париж, чтобы они не пытались за счет Минска или отказа Украины от членства в НАТО достичь политического взаимопонимания с Москвой.