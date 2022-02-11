В Берлине прошли многочасовые переговоры Ермака и Козака по Донбассу: результаты

Через две недели переговоры планируют повторить

В четверг, 10 февраля, в Германии прошла девятичасовая встреча советников лидеров стран "нормандского формата". Одной из целей Украины на этих переговорах стало мирное урегулирование военных вопросов, касающихся Донбасса, однако сторонам снова не удалось согласовать итоговые документы, ведь российская сторона продолжает требовать соблюдения условий Минских соглашений в политической части. Украина же, в свою очередь, обсуждать вопросы политики категорически отказывается до решения военных составляющих.

Как заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге по итогам встречи, украинская сторона и дальше будет поднимать вопросы военной агрессии на востоке Украины, — пишет "Радио Свобода".

Также представитель украинской стороны подчеркнул, что вероятность встречи Нормандского формата на уровне министров сейчас вообще не рассматривается, ведь Украина хочет выйти на уровень встречи лидеров, "минуя промежуточные стадии" и добавил, что все стороны согласились на продолжение переговоров и "были едиными касаемо решения о разблокировке работы ТКГ".

По словам Дмитрия Козака, на встрече поднимались вопросы особого статуса ОРДЛО и его внесения в Конституцию Украины

"Позиция Украины непреклонная. Отказались даже цитировать Минские соглашения в части согласования особого статуса с ОРДЛО", — заявил Козак о проекте итогового заявления, которое так и не приняли.

Украинский журналист Валерий Калныш оценил длительные переговоры в Берлине, отметив, что этот раунд выиграла украинская сторона, ведь на брифинге по итогам переговоров замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что "похвастаться России нечем", ведь согласия не пришли ни к какому вопросу. Речь идет о том, что Украина отказалась даже обсуждать политические вопросы "Минских соглашений" до момента отвода российских войск с украинских территорий, российская — и дальше отмечает необходимость их соблюдения украинским государством.

"По сути ситуация такова: мы сначала о военных вопросах и отводе войск, РФ — настаивает на первоочередном согласовании политвопросов", — написал Калныш.

Следует также отметить, что по окончании переговоров в Берлине президент США Джо Байден выступил с заявлением и призвал всех американцев, находящихся на территории Украины, выехать из нее из-за опасений вторжения со стороны России. Он также подчеркнул, что не будет направлять военных, чтобы помочь с эвакуацией.

Ранее "Телеграф" сообщал, как российский президент Владимир Путин открыто нахамил украинскому президенту Зеленскому и подчеркнул, что альтернативы минским договоренностям нет и не будет, поэтому выполнять их Украине все равно придется.