У Берліні пройшли багатогодинні переговори Єрмака та Козака щодо Донбасу: результати

За два тижні перемовини планують повторити

У четвер, 10 лютого, у Німеччині пройшла дев'ятигодинна зустріч радників лідерів країн "нормандського формату". Однією з цілей України на цих переговорах стало мирне врегулювання військових питань, які стосуються Донбасу, проте сторонам знову не вдалося узгодити підсумкові документи, адже російська сторона продовжує вимагати дотримання умов Мінських угод у політичній частині. Україна ж, своєю чергою, обговорювати питання політики категорично відмовляється до вирішення військових питань.

Як заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак на брифінгу за підсумками зустрічі, українська сторона й надалі підніматиме питання військової агресії на сході України, — пише "Радіо Свобода".

Також представник української сторони наголосив, що ймовірність зустрічі Нормандського формату на рівні міністрів зараз взагалі не розглядається, адже Україна хоче вийти на рівень зустрічі лідерів, "оминувши проміжні стадії" та додав, що всі сторони погодилися на продовження переговорів і "були єдиними, що треба розблокувати роботу ТКГ".

За словами Дмитра Козака, на зустрічі порушувалися питання особливого статусу ОРДЛО та його внесення до Конституції України.

"Позиція України непохитна. Відмовилися навіть цитувати Мінські угоди щодо узгодження особливого статусу з ОРДЛО", — заявив Козак про проєкт підсумкової заяви, яку так і не ухвалили.

Український журналіст Валерій Калниш оцінив тривалі переговори у Берліні, відзначивши, що цей раунд виграла українська сторона, адже на брифінгу за підсумками перемовин заступник керівник адміністрації президента РФ Дмитро Козак повідомив, що "похвалитися Росії нічим", адже згоди не дійшли у жодному питанні. Мова йде про те, що Україна відмовилася навіть обговорювати політичні питання "Мінських угод" до моменту відведення російських військ з українських територій, російська — й надалі наголошує на потребі їх дотримання українською державою.

"По суті ситуація така: ми спершу про військові питання та відведення військ, РФ – наполягає на першочерговому узгодженні політпитань.", — написав Калниш.

Варто також відзначити, що після закінчення переговорів у Берліні президент США Джо Байден виступив із заявою та закликав всіх американців, які знаходяться на території України, виїхати з неї через побоювання вторгнення з боку Росії. Він також наголосив, що не направлятиме військових, аби допомогти з евакуацією.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російський президент Володимир Путін відкрито нахамив українському президенту Зеленському та наголосив, що альтернативи мінським домовленостям немає і не буде, тому виконувати їх Україні все одно доведеться.