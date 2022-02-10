У Зеленського чекають на його зустріч із Путіним і окреслили “червоні лінії” по Донбасу

Поточна дипломатична активність має призвести до зустрічі лідерів "нормандської" четвірки

Рамковий характер "Мінських угод" дозволяє досягти миру на Донбасі. Необхідний порядок покрокової реалізації домовленостей можна визначити за особистої зустрічі лідерів України та Росії, що стане одним із результатів поточної дипломатичної активності навколо нашої країни.

Таку позицію у коментарі "Телеграфу" озвучив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Україна зараз перебуває в активній фазі де-факто човникової дипломатії європейських лідерів та міністрів закордонних справ провідних держав. Франція, Німеччина, Британія, Туреччина, США та інші партнери України зараз максимально зосереджені на тому, щоби виробити необхідні рішення для деескалації в нашому регіоні", — коментує Подоляк.

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Він переконаний, що Мінські угоди є важливим елементом відповідних дискусій. "Але треба розуміти, що медійні страшилки у зв’язку з "Мінськом" сильно відрізняються від політичної дискусії про нього. Наприклад, якщо говорити про місцеві вибори в Донецьку та Луганську як частину політичного процесу, то всім комплексом домовленостей уже давно визначено, що вибори мають пройти відповідно до українського законодавства, стандартів ОБСЄ та загальновизнаних стандартів для демократичних виборів. Хіба при такому визначенні є простір для компромісу? Відступ від демократії та здорового глузду неможливий", — продовжує радник голови ОП.

Михайло Подоляк

На його думку, хоч би які заяви зараз не звучали з Росії, рамковий характер "Мінська" дозволяє дійти чесного миру: "Необхідний порядок кроків можна визначити в тому числі при особистій зустрічі лідерів (Нормандської четвірки — Авт.). Саме така зустріч і повинна стати одним із результатів поточної дипломатичної активності".

Нагадаємо, 26 січня в Парижі відбулася зустріч радників країн нормандської четвірки. Україну на переговорах представляє голова Офісу президента Андрій Єрмак. Черговий раунд переговорів призначено на четвер, 10 лютого.

Варто згадати, що між цими двома зустрічами спочатку у Москві, а потім у Києві з візитом побував президент Франції Еммануель Макрон. Темою обговорення на переговорах Макрон-Путін та Макрон-Зеленський було зниження ескалації українсько-російського конфлікту та ситуації в регіоні загалом. Росія, як відомо, вимагає від НАТО надання гарантій безпеки, які стосуються України. У Кремлі переконані, що Захід повинен гарантувати невступ України до Альянсу, а також вивести з нашої країни озброєння оборонного типу, яке було поставлено за останні місяці на тлі загрози масштабного вторгнення РФ в Україну.

Найближчим часом очікуються переговори Макрона з лідером США Джо Байденом, на яких обговорюватиметься український кейс. За словами експертів, Росія намагається за допомогою діалогу із Заходом натиснути на Україну у питанні імплементації Мінських угод. Зокрема, йдеться про проведення виборів на непідконтрольних територіях, надання особливого статусу Донбасу і лише за тим виведення бойовиків з ОРДЛО.

Єдина зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна відбулася у Парижі 9 грудня 2019 року.