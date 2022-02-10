У Зеленского ожидают его встречу с Путиным и очертили “красные линии” по Донбассу

Текущая дипломатическая активность должна привести к встрече лидеров "нормандской" четверки

Рамочный характер "Минских соглашений" позволяет добиться мира на Донбассе. Необходимый порядок пошаговой реализации договоренностей можно определить при личной встрече лидеров Украины и России, что станет одним из результатов текущей дипломатической активности вокруг нашей страны.

Такую позицию в комментарии "Телеграфу" озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Украина сейчас находится в активной фазе де-факто челночной дипломатии европейских лидеров и министров иностранных дел ведущих государств. Франция, Германия, Британия, Турция, США и другие партнёры Украины сейчас максимально сосредоточены на том, чтобы выработать необходимые решения для деэскалации в нашем регионе",- комментирует Подоляк.

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Он убежден, что Минские соглашения – это важный элемент соответствующих дискуссий. "Но надо понимать, что медийные страшилки в связи с "Минском" сильно отличаются от политической дискуссии о нем. Например, если говорить о местных выборах в Донецке и Луганске как части политического процесса, то всем комплексом договорённостей уже давно определено, что выборы должны пройти в соответствии с украинским законодательством, стандартам ОБСЕ и общепризнанным стандартам для демократических выборов. Разве при таком определении есть пространство для компромисса? Отступление от демократии и от здравого смысла невозможно", — продолжает советник главы ОП.

Михаил Подоляк

По его мнению, какие бы заявления сейчас не звучали из России, рамочный характер "Минска" позволяет прийти к честному миру: "Необходимый порядок шагов можно определить в том числе при личной встрече лидеров (Нормандской четверки — Авт.). Именно такая встреча и должна стать одним из результатов текущей дипломатической активности".

Напомним, 26 января в Париже состоялась встреча советников стран нормандской четверки. Украину на переговорах представляет глава Офиса президента Андрей Ермак. Очередной раунд переговоров назначен на четверг, 10 февраля.

Стоит вспомнить, что между этими двумя встречами сперва в Москве, а затем в Киеве с визитом побывал президент Франции Эммануэль Макрон. Темой обсуждения на переговорах Макрон-Путин и Макрон-Зеленский было снижение эскалации украинско-российского конфликта и ситуации в регионе в целом. Россия, как известно, требует от НАТО предоставления гарантий безопасности, которые касаются и Украины. В Кремле убеждены, что Запад должен гарантировать невступление Украины в Альянс, а также вывести из нашей страны вооружение оборонительного типа, поставленное за последние месяцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ в Украину.

В ближайшее время ожидаются переговоры Макрона с лидером США Джо Байденом, на которых будет обсуждаться украинский кейс. По словам экспертов, Россия пытается при помощи диалога с Западом надавить на Украину в вопросе имплементации Минских соглашений. В частности, речь идет о проведении выборов на неподконтрольных территориях, предоставления особого статуса Донбассу и лишь за тем выводе боевиков с ОРДЛО.

Единственная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялась в Париже 9 декабря 2019 года.