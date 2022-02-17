У Кремлі розповіли, що Путін говорив Макрону про визнання "ДНР" та "ЛНР"

Документ уже наробив багато галасу в Україні та за її межами.

Спікер російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков розкрив деталі розмови між главою Кремля та французьким президентом Еммануелем Макроном щодо ініціативи щодо визнання "незалежності" бойовиків ОРДЛО.

Про це повідомляє "РІА Новини".

Зокрема, Пєсков поділився деталями розмови між президентами Росії та Франції, зазначивши, що Путін не обіцяв Макрону, що цей документ не буде взятий до уваги.

Проте глава Кремля наголосив, що жодного законопроєкту із цього приводу немає, а є лише ініціатива компартії Росії.

"Це їхня ініціатива, і вона основною правлячою партією — "Єдиною Росією" — не підтримана", — процитував слова Путіна Пєсков.

Водночас він уточнив, що ця розмова відбулася до того, як проєкт звернення був підтриманий у Держдумі.

Як повідомлялося раніше, резонансний документ було прийнято на засіданні Держдуми РФ 15 лютого. Після цього Верховна Рада України направила звернення до ООН, НАТО, ПАРЄ, ОБСЄ та інших міжнародних організацій, в якому засудила рішення російських депутатів, а також вказала на необхідність посилити санкції проти Росії.

Більше того, навіщо Путіну потрібне визнання бойовиків т.зв. "ЛДНР" і що про це думають в українських нардепах, читайте у матеріалі "Телеграф": Росія заговорила про визнання "ЛНР"-"ДНР": три сценарії для Донбасу та України.