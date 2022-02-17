В Кремле рассказали, что Путин говорил Макрону о признании "ДНР" и "ЛНР"

Документ уже наделал много шума в Украине и за ее пределами.

Спикер российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков раскрыл детали разговора между главой Кремля и французским президентом Эммануэлем Макроном относительно инициативы по признанию "независимости" боевиков ОРДЛО.

Об это сообщает "РИА Новости".

В частности, Песков поделился деталями разговора между президентами России и Франции, указав, что Путин не обещал Макрону, что этот документ не будет принят во внимание.

Однако глава Кремля подчеркнул, что никакого законопроекта по этому поводу нет, а есть только инициатива компартии России.

"Это их инициатива, и она основной правящей партией — "Единой Россией" — не поддержана", — процитировал слова Путина Песков.

Вместе с тем он уточнил, что этот разговор состоялся до того, как проект обращения был поддержан в Госдуме.

Как сообщалось ранее, резонансный документ был принят на заседании Госдумы РФ 15 февраля. После этого Верховная Рада Украины направила обращение в ООН, НАТО, ПАСЕ, ОБСЕ и к другим международным организациям, в котором осудила решение российских депутатов, а также указала на необходимость ужесточить санкции против России.

Больше о том, зачем Путину нужно признание боевиков т.н. "ЛДНР" и что об этом думают в украинские нардепы, читайте в материале "Телеграф": Россия заговорила о признании "ЛНР"-"ДНР": три сценария для Донбасса и Украины.