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Шоу "Маска": когда и где смотреть 7 выпуск

Шоу "Маска": когда и где смотреть 7 выпуск
Обновлено 13:41 Сегодня Телеграф Фото: instagram maskaukrainetv

В субботу, 6 марта, запланирован выход седьмого выпуска развлекательного вокального шоу "Маска".

"Маска" - это музыкальный проект, который является украинской адаптацией к международному формату Masked Singer.

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На сцену шоу выходят разные украинские звезды (певцы, актеры, спортсмены, ведущие и другие), которые выступают в ярких костюмах животных или мифических существ. Задача звездных детективов, в нашем случае - Оли Поляковой, Насти Каменских, Олега Винника, Дзидзьо и Андрея Данилко, отгадать, кто скрывается за феерическим костюмом.

Смотрите 7 выпуск шоу "Маска" на телеканале "Україна" в 21.00; на официальном сайте; на YouTube в 21.45. В свою очередь "Телеграф" будет вести онлайн-трансляцию для наших любимых читателей. Не пропустите!

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Добавим, что в этом выпуске появится новый герой шоу - Махаон.

"Махаон - один из самых красивых и больших бабочек на планете, поэтому выбор пал на создание именно этого образа в проекте МАСКА. Хотелось передать в образе уникальность и красоту, грацию и изящество! Махаон - воплощение трансформации из гусеницы в невероятного красавца с возможности ползать к полету!", - вдохновенно рассказывает художник по костюмам Назар Дидык.

Напомним, что в шестом выпуске шоу "Маска" проект покинул певец Александр Пономарев.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Шоу, Маска.
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