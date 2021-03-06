Шоу "Маска": когда и где смотреть 7 выпуск

В субботу, 6 марта, запланирован выход седьмого выпуска развлекательного вокального шоу "Маска".

"Маска" - это музыкальный проект, который является украинской адаптацией к международному формату Masked Singer.

На сцену шоу выходят разные украинские звезды (певцы, актеры, спортсмены, ведущие и другие), которые выступают в ярких костюмах животных или мифических существ. Задача звездных детективов, в нашем случае - Оли Поляковой, Насти Каменских, Олега Винника, Дзидзьо и Андрея Данилко, отгадать, кто скрывается за феерическим костюмом.

Смотрите 7 выпуск шоу "Маска" на телеканале "Україна" в 21.00; на официальном сайте; на YouTube в 21.45. В свою очередь "Телеграф" будет вести онлайн-трансляцию для наших любимых читателей. Не пропустите!

Добавим, что в этом выпуске появится новый герой шоу - Махаон.

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"Махаон - один из самых красивых и больших бабочек на планете, поэтому выбор пал на создание именно этого образа в проекте МАСКА. Хотелось передать в образе уникальность и красоту, грацию и изящество! Махаон - воплощение трансформации из гусеницы в невероятного красавца с возможности ползать к полету!", - вдохновенно рассказывает художник по костюмам Назар Дидык.

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Напомним, что в шестом выпуске шоу "Маска" проект покинул певец Александр Пономарев.