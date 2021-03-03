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Займет место Поплавской? В "Дизель Шоу" появилась новая актриса (фото)

Займет место Поплавской? В "Дизель Шоу" появилась новая актриса (фото)
Обновлено 17:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram Юлии Мотрук

Коллектив украинского юмористического проекта "Дизель Шоу" пополнился еще одной актрисой. Как оказалось, новой участницей стала известная актриса Юлия Мотрук.

Новостью поделились авторы на странице Инстаграма Дизель Студио.

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"В лучшем юмористическом шоу страны пополнение - к труппе любимых актееров присоединилась известная юмористка Юлия Мотрук или, как называют ее коллеги - Мотря", - сообщается в посте.

 
 
 
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Также сама актриса порадовала своих поклонников новым проектом.

 
 
 
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Профессиональная актриса театра и кино Юлия Мотрук родилась 23 апреля 1986 года. Обучалась актерскому мастерству и режиссуры в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

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Снималась в скейч шоу "Понаехало", сериалах "Женский Доктор", "Сваты", "Мухтар", "Пес", "Країна У" и других проектах.

 
 
 
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Напомним, что ранее на руководителя "Дизель Шоу" пожаловалась журналистка Наталья Лигачева.

В октябре 2018 года в аварии погибла актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Шоу, Дизель шоу, Юлия Мотрук.
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