Займет место Поплавской? В "Дизель Шоу" появилась новая актриса (фото)

Коллектив украинского юмористического проекта "Дизель Шоу" пополнился еще одной актрисой. Как оказалось, новой участницей стала известная актриса Юлия Мотрук.

Новостью поделились авторы на странице Инстаграма Дизель Студио.

"В лучшем юмористическом шоу страны пополнение - к труппе любимых актееров присоединилась известная юмористка Юлия Мотрук или, как называют ее коллеги - Мотря", - сообщается в посте.

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Также сама актриса порадовала своих поклонников новым проектом.

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Профессиональная актриса театра и кино Юлия Мотрук родилась 23 апреля 1986 года. Обучалась актерскому мастерству и режиссуры в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

Снималась в скейч шоу "Понаехало", сериалах "Женский Доктор", "Сваты", "Мухтар", "Пес", "Країна У" и других проектах.

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Напомним, что ранее на руководителя "Дизель Шоу" пожаловалась журналистка Наталья Лигачева.

В октябре 2018 года в аварии погибла актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская.