Стало известно, где и когда похоронят Григория Чапкиса

Стало известно, где и когда можно проститься с народным артистом Украины, выдающимся хореографом и судьей проекта "Танці з зірками" Григорием Чапкисом.

Информацию разместили его близкие на официальной страничке танцора в Инстаграмм.

День похорон назначили на 18 июня в Киеве. Сообщается, что с 11:00 до 13:00 можно будет попрощаться с Григорием Чапкисом в Клубе Кабмина на Институтской, 7. В 13:00-15:00 состояться похороны на Байковом кладбище, после чего запланирован поминальный обед для близких.

Напомним, хореограф умер 13 июня в возрасте 91 года. Причина смерти не уточняется.

Также мы писали, что в декабре прошлого года Григорий Чапкис был госпитализирован с двухсторонним воспалением легких. Позднее его выписали и он пошел на поправку, однако позднее хореограф снова попал в больницу. У Чапкиса подозревали коронавирус, однако этот диагноз не подтвердился.