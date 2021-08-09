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Петь запрещено: представитель МакSим поделилась новыми деталями о состоянии артистки

Петь запрещено: представитель МакSим поделилась новыми деталями о состоянии артистки
14:06 Сегодня Телеграф Фото: instagram Маргариты Соколовой

Генменеджер известно певицы Макsим (наст. имя Марина Абросимова), которая сейчас находится под наблюдением врачей в частной клинике Москвы, Маргарита Соколова поделилась в Инстаграме новыми деталями того, как себя чувствует 38-летняя артистка. Ранее мы писали, что лечение певицы обходится в миллионы рублей. Артистка была отключена от аппарата ЭКМО после того, как пришла в сознание.

Сейчас Абросимова идет на поправку и ей стало значительно лучше, заявляет продюсер.

"Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату. Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами", - пишет Соколова в новом посте в соцсети.

По словам генерального менеджера Макsим, сил у нее пока недостаточно, но она уже может самостоятельно ходить, кушать, общаться. Петь и летать на самолетах ей пока запрещено.

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"Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход", - отмечает Соколова.

Певица попала в больницу с 40% поражением легких в середине июня. Коронавирус у артистки подтвержден не был.

Ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Позже появилась информация о подключении к ЭКМО. Позже поражение легких артистки уже составляло 75%.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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МакSим, Марина Абросимова, Маргарита Соколова.
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