Петь запрещено: представитель МакSим поделилась новыми деталями о состоянии артистки

Генменеджер известно певицы Макsим (наст. имя Марина Абросимова), которая сейчас находится под наблюдением врачей в частной клинике Москвы, Маргарита Соколова поделилась в Инстаграме новыми деталями того, как себя чувствует 38-летняя артистка. Ранее мы писали, что лечение певицы обходится в миллионы рублей. Артистка была отключена от аппарата ЭКМО после того, как пришла в сознание.

Сейчас Абросимова идет на поправку и ей стало значительно лучше, заявляет продюсер.

"Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату. Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами", - пишет Соколова в новом посте в соцсети.

По словам генерального менеджера Макsим, сил у нее пока недостаточно, но она уже может самостоятельно ходить, кушать, общаться. Петь и летать на самолетах ей пока запрещено.

"Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход", - отмечает Соколова.

View this post on Instagram A post shared by Маргарита Соколова (@sokllovamargarita)

Певица попала в больницу с 40% поражением легких в середине июня. Коронавирус у артистки подтвержден не был.

Ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Позже появилась информация о подключении к ЭКМО. Позже поражение легких артистки уже составляло 75%.