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Мама избитого танцора Дорофеевой пожаловалась на травлю в сети из-за его поездок в Россию

Мама избитого танцора Дорофеевой пожаловалась на травлю в сети из-за его поездок в Россию
12:06 Сегодня Телеграф Фото: instagram zhenja_goncharenko

Танцор Евгений Гончаренко, который был избит до полусмерти сотрудником Управления государственной охраны Украины, до сих пор находится в коме. Парень получил черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг.

Сейчас мама танцора, который числится в команде украинской певицы Нади Дорофеевой, приходится очень несладко. Недавно Ирина Гончаренко разместила на своей странице в Facebook скриншот комментария пользователя соцсети, который заявил, что Евгения нужно лишить гражданства Украины из-за того, что парень якобы выступал в стране-агрессоре России.

"Ездил на Россию? Ножками дрыгал? Попкой вилял? То какого х*ра его здесь лечат? Лишить гражданства - и на Россию, вместе с Потапом, Дорофеевой и прочим дерьмом!", - отписал один мужчина.

"Как у вас такие долбо*бы работают?: стало известно, кем работает мужчина, избивший танцора Нади Дорофеевой

В то же время женщина пишет, что таких много.

Евгений Гончаренко

Ранее "Телеграф" сообщал, что избившему 22-летнего Евгения Гончаренко, Евгению Беспалому грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Этого сотрудника УГО уволили с должности военнослужащего. Как оказалось, мужчина уже попадал в подобные ситуации, но уголовное дело тогда открывать не стали.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 877

Все по теме:

Надя Дорофеева, Евгений Гончаренко, Ирина Гончаренко.
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