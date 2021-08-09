Мама избитого танцора Дорофеевой пожаловалась на травлю в сети из-за его поездок в Россию

Танцор Евгений Гончаренко, который был избит до полусмерти сотрудником Управления государственной охраны Украины, до сих пор находится в коме. Парень получил черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг.

Сейчас мама танцора, который числится в команде украинской певицы Нади Дорофеевой, приходится очень несладко. Недавно Ирина Гончаренко разместила на своей странице в Facebook скриншот комментария пользователя соцсети, который заявил, что Евгения нужно лишить гражданства Украины из-за того, что парень якобы выступал в стране-агрессоре России.

"Ездил на Россию? Ножками дрыгал? Попкой вилял? То какого х*ра его здесь лечат? Лишить гражданства - и на Россию, вместе с Потапом, Дорофеевой и прочим дерьмом!", - отписал один мужчина.

В то же время женщина пишет, что таких много.

Ранее "Телеграф" сообщал, что избившему 22-летнего Евгения Гончаренко, Евгению Беспалому грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Этого сотрудника УГО уволили с должности военнослужащего. Как оказалось, мужчина уже попадал в подобные ситуации, но уголовное дело тогда открывать не стали.