Избиение танцора Нади Дорофеевой: в ГБР рассказали, что светит злоумышленнику

Сотрудники Государственного бюро расследований установили личность и задержали мужчину, который накануне избил танцора шоу-балета певицы Надежды Дорофеевой.

Как сообщает пресс-служба ГБР в Фейсбук, в настоящее время злоумышленнику, который является действующим сотрудником Управления государственной охраны, готовится подозрение.

"Нападающий сильно ударил юношу в лицо, причинив ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы", - сказано в сообщении.

Против сотрудника УГО открыто дело по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжелое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, согласно словам Дорофеевой, пострадавший парень сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Его ввели в медикаментозную кому.

Позже УГО подтвердило, что нападавший является сотрудником их ведомства и пообещали оказать всю необходимую помощь в лечении пострадавшего.