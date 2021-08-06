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Это не первое нападение: появились новые подробности об избившем танцора Дорофеевой УГОшнике

Это не первое нападение: появились новые подробности об избившем танцора Дорофеевой УГОшнике
13:51 Сегодня Телеграф фото kiev.vgorode

Сотрудника Управления государственной охраны, который 1 августа жестоко избил танцора Нади Дорофеевой Евгений Беспалый уже не первый раз нападет на людей. Так, соседи мужчины рассказали, что недавно Беспалый уже избил человека, но тогда уголовное дело открывать не стали.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Также со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Ольгу Чиканову издание сообщает, что практически все необходимые экспертизу по резонансному делу уже провели.

Нападение на танцора Нади Дорофеевой: в сети появилось видео неадекватного поведения УГОшника

"На сегодняшний день проведены все необходимые оперативно-следственные действия, допрошены свидетели уголовного правонарушения, изъяты и проанализированы записи с камер видеонаблюдения и мобильных телефонов свидетелей, назначены экспертизы", – рассказала Чиканова.

Евгений Гончаренко

В то же время еще не завершена экспертиза, которая должна установить, какой тяжести травмы получил пострадавший – только после этого дело будет передано в суд. Сейчас молодой танцор находится в коме. 

Напомним, что 22-летний артист балета Нади Дорофеевой выходил из клуба Lift 1 августа, когда на него напал незнакомый мужчина. В результате танцор получил черепно-мозговые травмы, а также кровоизлияние в мозг и сейчас находится в коме.

Государственное бюро расследований ранее заявляло, что против сотрудника УГО  открыто дело по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжелое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде от пяти до восьми лет лишения свободы. 

Ранее "Телеграф" публиковал видео, как происходило нападение УГОшника на танцора.

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заместитель главного редактора
Просмотры: 189

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Евгений Беспалый, Евгений Гончаренко, танцор дорофеевой, избиение танцора.
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