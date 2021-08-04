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"Мы осуждаем такие проявления агрессии": избившего танцора Дорофеевой сотрудника уволили из УГО

"Мы осуждаем такие проявления агрессии": избившего танцора Дорофеевой сотрудника уволили из УГО
Обновлено 19:49 Сегодня Телеграф kiev.vgorode.ua/

Сотрудника Управления государственной охраны, который 1 августа жестоко избил танцора Нади Дорофеевой Евгения Гончаренко, в среду, 4 августа, уволили с должности военнослужащего.

Об этом сообщает в среду пресс-служба УГО на своей странице в Facebook.

После проведения служебного совещания руководство решило уволить из рядов Управления госохраны своего провинившегося сотрудника.

"Мы осуждаем подобные проявления агрессии, считаем недопустимым совершение таких позорных поступков", - заявили в УГО.

В Управлении обосновали свое решение тем, что "военнослужащие, которые нарушают принципы морали развитого общества, не должны нести службу в составе ведомства".

Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на увольнение сотрудника УГО. Некоторые поддерживают решение руководства, но есть и те, кто сочувствует ему, либо же призывает разобраться в произошедшем и только после предпринимать какие-либо действия.

Избиение танцора ДорофеевойИзбиение танцора Дорофеевой

Об инциденте известно, что потерпевший парень 1 августа выходил из клуба Lift и на него напал незнакомый мужчина. В результате танцор получил черепно-мозговые травмы, а также кровоизлияние в мозг и сейчас находится в коме.

Государственное бюро расследований ранее заявляло, что против сотрудника УГО  открыто дело по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжелое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде от пяти до восьми лет лишения свободы. 

Ранее "Телеграф" публиковал видео, как происходило нападение УГОшника на танцора.

Напоминаем, как читатели соцсетей отреагировали  на избиение Гончаренко и на то, кем оказался правонарушитель.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Нападение, Избиение, Надя Дорофеева, Уго, Евгений Гончаренко.
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