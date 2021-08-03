"В новостях немного преувеличили": генменеджер Макsим развенчала детали о состоянии певицы

Генеральный менеджер российской певицы Макsим (наст. имя Марина Абросимова), которая сейчас находится под наблюдением врачей в частной клинике Москвы с поражением легких, продюсер Маргарита Соколова подтвердила в Инстаграме информацию о том, что 38-летняя артистка идет на поправку.

Женщины пообщалась с Абросимовой по видеосвязи после того, как та вышла из медикаментозной комы. "Ее действительно отключили от аппарата (ЭКМО - ред.), дышит самостоятельно через кислородную маску, чувствует себя намного лучше, настрой очень позитивный и боевой, лёгкие восстанавливаются. Мы и по шутили и и посмеялись", - сообщила Соколова в соцсети.

Менеджер добавила, что сейчас певице предстоит долгий этап восстановления, но она точно может сказать, что самое страшное позади. А вот подробности о том, что Макsим якобы смотрит телевизор, а по больнице ее возят в коляске, опровергает.

"В новостях немного преувеличили - телевизора в реанимации нет и врачи не возят ее по реанимации - во-первых это запрещено, во-вторых врачи заняты своим делом, а не катанием пациентов по больнице", - отметила женщина.

Напомним, что МакSим попала в больницу с 40% поражением легких 15 июня. COVID-19 у певицы подтвержден не был. Ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому. Позже появилась информация о подключении к аппарату ЭКМО. По последним данным, поражение легких артистки составляло 80%.