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Ноги зовсім тоненькі: з’явилося відео, як МакSим заново вчиться ходити після коми

Автор
О. Волкова
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Автор
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Ноги зовсім тоненькі: з’явилося відео, як МакSим заново вчиться ходити після коми Новина оновлена 23 серпня 2021, 16:53
Співачка МакSим до госпіталізації

Інсайдери, наближені до співачки, кажуть, що вага МакSим після коми становить близько 30 кг

У мережу потрапило відео, як російська співачка МакSим вчиться заново ходити після тривалої коми через пневмонію.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, через 10 днів після виписки Марина Абросимова (справжнє ім’я співачки) перебуває вдома і намагається відновитися.

Вага артистки, за інформацією ЗМІ, на даний момент складає трохи більше 30 кг, і через втрату м’язової маси вона вчитися заново багатьом речам, в тому числі ходьбі, в чому їй допомагає лікар-куратор.

Інсайдери, наближені до МакSим, кажуть, що мови про те, щоб вона повернулася на сцену, поки немає, адже Марині через масштабне пошкодження легенів досі важко дихати. Чи зможе дівчина співати, поки невідомо.

Нагадаємо, що в середині червня російську співачку Макsим госпіталізували після концерту в Казані, де вона виступала з високою температурою. Її підключили до апарату ШВЛ і ввели в кому. Пізніше артистку перевели на апарат ЕКМО, а ураження легень становило 80%. У співачки підозрювали коронавірус, проте результати тестів виявилися негативними.

У серпні стало відомо, що артистка вже самостійно дихає через кисневу маску. Поки представник співачки виключає в найближчий рік вихід виконавиці на сцену.

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