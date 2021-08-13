Появились первые видео с МакSим после больницы

В пятницу, 13 августа, российскую певицу Марину Абросимову, более известную как МакSим, выписали из больницы, где последние пару месяцев звезда находилась в реанимации.

Официальный представитель 38-летней артистки Яна Богушевская рассказала изданию "МК", как себя сейчас чувствует Марина.

"Марину выписали. Она с трудом ходит, головокружения, но разговаривает нормально", - поделилась с корреспондентами пиар-менеджер певицы МакSим.

Аранжировщик Сергей Купцов рассказал, что уже списывался с артисткой и надеется на ее скорейшее выздоровления: "Какие прогнозы дают врачи - не рассказывала. О песнях тоже разговора не было, думаю, ей пока не до них".

Также генменеджер Абросимовой Маргарита Соколова рассказала, что Марина хотела поскорее выписаться из больницы из-за своих двух дочерей, с которыми хотела поскорее увидеться.

View this post on Instagram A post shared by Маргарита Соколова (@sokllovamargarita)

Напомним, что в середине июня российскую певицу Макsим госпитализировали после концерта в Казани, где она выступала с высокой температурой. Ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому. Позднее артистку перевели на аппарат ЭКМО, а поражение легких составляло 80%. В августе стало известно, что артистка уже самостоятельно дышит через кислородную маску. Пока представитель певицы исключает в ближайший год выход исполнительницы на сцену.