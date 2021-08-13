МакSим выписывают из больницы после полутора месяцев комы

Известную российскую певицу МакSим (Марину Абросимову), которая 9 августа впервые после пребывания в медикаментозном сне обратилась к своим поклонникам, в пятницу, 13 августа выписывают из больницы.

Об этом сообщила РИА Новости ее представитель Маргарита Соколова.

Отмечается, что 38-летняя артистка будет продолжать лечение в домашних условиях. "Рядом с ней будет профессиональная помощь", - заявила генменеджер Марины.

Напомним, что в середине июня российскую певицу Макsим госпитализировали после концерта в Казани, где она выступала с высокой температурой. Ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому. Позднее артистку перевели на аппарат ЭКМО, а поражение легких составляло 80%. В августе стало известно, что артистка уже самостоятельно дышит через кислородную маску. Пока представитель певицы исключает в ближайший год выход исполнительницы на сцену.