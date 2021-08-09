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Певица Макsим впервые после комы обратилась к публике: "Я благодарна всем вам"

Певица Макsим впервые после комы обратилась к публике: "Я благодарна всем вам"
Обновлено 15:05 Сегодня Телеграф Фото: instagram Маргариты Соколовой

Марина Абросимова, известная как певица МакSим, впервые после комы вышла на связь в сети без своих представителей. Всего за несколько минут до этого ее генеральный менеджер Маргарита Соколова заявила, что с ее подопечной все хорошо: Марина уже может самостоятельно ходить и есть.

38-летняя артистка выложила пост в Инстаграме, в котором поблагодарила всех за поддержку и рассказала о своем самочувствии. МакSим подтвердила слова своего продюсера.

"Сегодня меня переводят из реанимации в обычную палату и я наконец-то могу поблагодарить всех вас лично. Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью", - пишет Абросимова в посте.

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Певица поблагодарила всех близких, кто переживал за нее, а также врачей и весь персонал больницы, где находилась эти месяцы.

"Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу", - пишет МакSим.

Напомним, что 15 июня Марина Абросимова была госпитализирована в больницу с подозрением на коронавирус, который не подтвердился. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ и ЭКМО, так как у нее было диагностировано более 75% поражение легких. 

В начале августа стало известно, что певица пришла в сознание и идет на поправку.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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МакSим, Марина Абросимова.
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