Ноги совсем тоненькие: появилось видео, как МакSим заново учится ходить после комы

Инсайдеры, приближенные к певице, говорят, что вес МакSим после комы составляет около 30 кг

В сеть попало видео, как российская певица МакSим учится заново ходить после продолжительной комы из-за пневмонии.

По информации местных Телеграмм-каналов, спустя 10 дней после выписки Марина Абросимова (настоящее имя певицы) находится дома и пытается восстановиться.

Вес артистки, по информации СМИ, на данный момент составляет чуть более 30 кг, и из-за потери мышечной массы она учиться заново многим вещам, в том числе ходьбе, в чем ей помогает врач-куратор.

Инсайдеры, приближенные к МакSим, говорят, что речи о том, чтобы она вернулась на сцену, пока нет, ведь Марине из-за масштабного повреждения легких до сих пор трудно дышать. Сможет ли девушка петь, пока неизвестно.

Напомним, что в середине июня российскую певицу Макsим госпитализировали после концерта в Казани, где она выступала с высокой температурой. Ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому. Позднее артистку перевели на аппарат ЭКМО, а поражение легких составляло 80%. У певицы подозревали коронавирус, однако результаты тестов оказались отрицательными.

В августе стало известно, что артистка уже самостоятельно дышит через кислородную маску. Пока представитель певицы исключает в ближайший год выход исполнительницы на сцену.