МакSим дуже схудла після хвороби: мережа стурбована станом співачки

Відома співачка МакSим поділилася першими фото після виписки з лікарні.

Популярна російська співачка Марина Абросимова, більш відома як МакSим, 13 серпня повернулася додому з лікарні, де провела кілька місяців в реанімації. Через кілька днів після виписки артистка опублікувала перші фото після виходу з коми.

Знімки з'явилися на сторінці Марини в Інстаграм. Виконавиця подякувала своїх друзів і колег за підтримку і квіти, які їй надсилають.

Варто відзначити, що на одному з фото в кадр потрапили худі ноги співачки. За час хвороби виконавиця дуже схудла.

Шанувальники засипають Марину побажаннями якнайшвидшого одужання і просто відправляють приємні повідомлення.

Нагадаємо, що в 16 червня 2021 року Макsим повідомила, що її екстрено госпіталізували після концерту в Казані. У неї підозрювали коронавірус, але діагноз не підтвердився.

Однак стан артистки почав погіршуватися, і її підключили до апарату ШВЛ і ввели в кому. Пізніше артистку перевели на апарат ЕКМО, адже ураження легень становило 80%.

Раніше, "Телеграф" писав, що представник Марини Маргарита Соколова повідомила, що в найближчий рік виконавиця навряд чи вийде на сцену.