Укр

МакSим очень похудела после болезни: сеть обеспокоена состоянием певицы

Автор
А. Барабан
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Автор
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МакSим очень похудела после болезни: сеть обеспокоена состоянием певицы Новость обновлена 16 августа 2021, 20:24
Марина Максимова

Известная певица МакSим поделилась первыми фото после выписки из больницы.

Популярная российская певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, 13 августа вернулась домой из больницы, где провела несколько месяцев в реанимации. Спустя несколько дней после выписки артистка опубликовала первые фото после выхода из комы.

Снимки появились на странице Марины в Инстаграм. Исполнительница поблагодарила своих друзей и коллег за поддержку и цветы, которые ей присылают.

Стоит отметить, что на одном из фото в кадр попали худые ноги певицы. За время болезни исполнительница очень похудела.

Поклонники засыпают Марину пожеланиями скорейшего выздоровления и просто отправляют приятные сообщения.

Напомним, что в 16 июня 2021 года Макsим сообщила, что ее экстренно госпитализировали после концерта в Казани. У нее подозревали коронавирус, но диагноз не подтвердился.

Однако состояние артистки начало ухудшаться, и ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому. Позднее артистку перевели на аппарат ЭКМО, ведь поражение легких составляло 80%.

Ранее, "Телеграф" писал, что представитель Марины Маргарита Соколова сообщила, что в ближайший год исполнительница вряд ли выйдет на сцену.

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