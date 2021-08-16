Известная певица МакSим поделилась первыми фото после выписки из больницы.

Популярная российская певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, 13 августа вернулась домой из больницы, где провела несколько месяцев в реанимации. Спустя несколько дней после выписки артистка опубликовала первые фото после выхода из комы.

Снимки появились на странице Марины в Инстаграм. Исполнительница поблагодарила своих друзей и коллег за поддержку и цветы, которые ей присылают.

Стоит отметить, что на одном из фото в кадр попали худые ноги певицы. За время болезни исполнительница очень похудела.

Поклонники засыпают Марину пожеланиями скорейшего выздоровления и просто отправляют приятные сообщения.

Напомним, что в 16 июня 2021 года Макsим сообщила, что ее экстренно госпитализировали после концерта в Казани. У нее подозревали коронавирус, но диагноз не подтвердился.

Однако состояние артистки начало ухудшаться, и ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому. Позднее артистку перевели на аппарат ЭКМО, ведь поражение легких составляло 80%.

Ранее, "Телеграф" писал, что представитель Марины Маргарита Соколова сообщила, что в ближайший год исполнительница вряд ли выйдет на сцену.