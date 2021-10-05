Пара украинцев устроила кровавые разборки в Польше – погиб семилетний мальчик (фото)

Женщина бежала по лестнице в доме, оставляя за собой кровавые следы

Вторник, 5 октября, запомнится жителям польского городка Тарнув ужасным происшествием — от полученных ножевых ранений скончался семилетний мальчик. Вполне возможно, что он был ребенком пары украинских граждан.

Об инциденте информирует польское издание Gazeta Krakowska.

Как рассказывают очевидцы, кровавые разборки произошли в одном из домов по улице Краковской. Соседи обеспокоились громкими криками, которые звучали из одной из квартир на втором этаже.

Когда небезразличные поляки решили проверить, что происходит, им на глаза попалась окровавленная женщина, сбегающая вниз по лестнице.

"Мужчина с ножом бежал за ней", — рассказал один из очевидцев трагедии.

Соответствующие службы оперативно отреагировали на сигнал бедствия. Вскоре после приезда на место преступления полицейским удалось схватить 27-летнего мужчину, который пытался сбежать через балкон второго этажа.

Раненую женщину вместе с телом семилетнего мальчика правоохранители обнаружили в квартире. К сожалению, ребенок от полученных травм скончался еще до приезда медиков.

Известно, что оба пострадавших — и мужчина, и женщина, — имеют украинское гражданство. Также у них одна фамилия, но в какой степени родства они состоят, не сообщается.

На данный момент они оба пребывают в больнице под присмотром врачей и полицейских. Дополнительной информации от следователей не поступало.

"Я неоднократно видел эту пани, гуляющей с ребенком. Она, наверное, была инвалидом, потому что ходила со специальными ходунками. Произошедшее очень страшно", — поделился впечатлениями один из соседей украинцев по дому.

Добавим, что в квартире, где произошла поножовщина, пострадавшие въехали лишь несколько месяцев назад.

Городок Тарнув находится неподалеку от Кракова

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