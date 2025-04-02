Вы помните его по роли Бэтмена и не только: умер звездный американский актер

Актер умер в Лос-Анджелесе, ему было 65 лет

В США умер известный американский актер Вэл Килмер, который запомнился зрителям в роли Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда". Причиной стала пневмония, которая унесла жизнь голливудской звезды в 65 лет.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на дочь актера Мерседес Килмер. По ее словам, еще в 2014 году у отца обнаружили рак гортани. После курсов лечения, ему удалось выйти в ремиссию, однако он полностью потерял голос.

Вэл Килмер. Фото: Getty Images

Известно, что свою карьеру после окончания Джульярдской школы драматических искусств, Вэл Килмер начинал в театре. Он сыграл свою первую роль на сцене в в 1984 году. А спустя два года дебютировал в кино, сыграв одну из главных ролей в боевике "Лучший стрелок". Этот фильм принес актеру мировую популярность.

Джаред Лето, Вэл Килмер и Анжелина Джоли. Фото: Getty Images

Однако главной киноработой Килмера стала роль в фильме "Бэтмен навсегда", где он сыграл Бэтмена. Фильм вышел на экраны в 1995 году и за эту роль актер получил свой первый крупный гонорар в размере 7 млн долларов.

Кроме того, Вэл Килмер запомнился зрителям своими ролями в фильмах The Doors, "Схватка", "Настоящая любовь", "Совершенно секретно", "Лучший стрелок" и многих других.

Вэл Килмер. Фото: Getty Images

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