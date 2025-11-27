Через її зраду Зібров посивів у 27 років: що відомо про перший шлюб артиста

Тетяна зрадила Павла, але саме після цього він прийняв рішення професійно зайнятися вокалом

Павло Зібров — народний артист України та естрадний співак, який перебуває у шлюбі з дружиною Мариною вже 31 рік. Однак у його житті була історія, яку він довго тримав за лаштунками — зрада першого кохання, через яку він посивів і почав займатися вокалом.

Що варто знати

Перша дружина Павла Зіброва — піаністка Тетяна Самофалова, яка його зрадила, коли вже народила співаку первістка

Після важкого розриву артист став палити і зловживати алкоголем

Тетяна і досі у шлюбі з тим, з ким зрадила артиста

Тетяна — донька заслуженого артиста України і викладачкою в капелі бандуристів. Як розповів Павло Зібров у шоу Раміни Есхакзай "30+", їхні стосунки почалися красиво — спочатку вони закохалися одне в одного, а згодом і одружилися. Проте коли він повернувся з армії, все вже було "не так". Тетяна вже була вагітною, але між ними з’явилася холодна тиша.

Згодом Тетяна народила Павлу первістка — сина Сергія, але навіть після пологів попросила не забирати її з лікарні, мовляв, приїде батько. Подружжя ще певний час жило в одному домі, але в різних кімнатах — без надії та без спільного майбутнього.

Син Павла Зіброва Сергій

Люди казали Зіброву, що Тетяна закохана в іншого, але Павло відмовлявся в це вірити — подружжя вже виховувало маленького сина. Якось він випадково проходив повз кабінет, де викладала Тетяна, він побачив її з іншим хлопцем — вони йшли за руки, обіймалися. У той же вечір він зібрав речі і пішов з дому.

Павло Зібров із дружиною Мариною

Після розриву життя співака розсипалося на уламки. Зібров зізнався, що став палити і зловживати алкоголем, намагаючись заглушити біль. Саме після цього він посивів, а ще став професійно займатися вокалом. Це і стало переломним моментом у його біографії.

Тетяна вийшла заміж за того хлопця і вони досі разом. А Павло створив свою сім'ю — з жінкою, на ім'я Марина, вони одружені вже 31 рік і виховали доньку.

