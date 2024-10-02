Вже 30 років разом: як виглядає кохана Павла Зіброва, котра стала другою дружиною артиста

Марина стала другою дружиною Павла Зіброва, і їй він присвятив свою легендарну пісню

У вересні 2024 року Павло та Марина Зіброви відзначили 30-ту річницю весілля. Для обох шлюб став другим і в кожного є по дитині від першого шлюбу. Разом із Мариною у Павла Зіброва народилася донька Діана, якій уже 27 років. І якщо Павло Зібров усе життя був на сцені і його знають усі українці, то дружина Марина все життя була у тіні чоловіка-артиста.

"Телеграф" розповість, що відомо про другу дружину Павла Зіброва Марину, якій він присвятив легендарну пісню "Марина, Марина — любов моя єдина".

Сім’я Павла Зіброва

Марина Зіброва — що відомо про дружину артиста

Марина Зіброва стала другою дружиною Павла Зіброва, вони побралися, коли їй було 34, а йому 36 років. Перший студентський шлюб Павла Зіброва розпався — його перша дружина Тетяна встигла народити сина Сергія, а потім пішла до іншого студента, а тепер вона багато років живе в Канаді. Через 9-10 років артист зустрів Марину, яка стала його долею.

Із Мариною Павло Зібров познайомився випадково. Вона працювала у Спілці підприємців та промисловців, а його запросили зробити невеликий концерт для співробітників.

"Я з гітарою прийшов у зал і чекаю. Одне місце було вільне, я так сів і бачу панночка сидить — ніжки, очі, фігура, краса. Серце затремтіло. Я дав їй свою візитку", — згадав співак своє знайомство з майбутньою дружиною.

На той момент Марина вже була розлучена. Її першим чоловіком був відомий спортсмен, баскетболіст Олександр Сальников. Йому вона народила сина Олександра. У шлюбі Павла та Марини Зібрових народилася спільна дочка Діана.

Відомо, що у 1994 році Павло Зібров створив разом із дружиною Мариною перший приватний театр пісні в Україні Павла Зіброва. Марина працювала директором, режисером та художником костюмів у театрі Павла Зіброва. А невдовзі дочка Діана, що підросла, приєдналася до творчого сімейного бізнесу — вона стала SMM і PR менеджером Павла Зіброва.

У вересні 2024 року Павло та Марина Зіброви відзначили 30-ту річницю з дня весілля. Артист зворушливо привітав кохану жінку з цією подією, опублікувавши фото у соцмережі

"Саме цього дня 30 років тому наше кохання благословили небеса! Наші долі повінчані, а серця навіки пов’язані один з одним. З роковинами, кохана", — зворушливо написав Павло Зібров під красивим фото з Мариною.

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