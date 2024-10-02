Уже 30 лет вместе: как выглядит возлюбленная Павла Зиброва, которая стала второй женой артиста

Марина стала второй женой Павла Зиброва и ей он посвятил свою легендарную песню

В сентябре 2024 года Павел и Марина Зибровы отметили 30-ю годовщину свадьбы. Для обоих их брак стал вторым и у каждого есть по ребенку от первого брака. Вместе с Мариной у Павла Зиброва родилась дочь Диана, которой уже 27 лет. И если Павел Зибров всю жизнь был на сцене и его знают все украинцы, то жена Марина всю жизнь была в тени мужа-артиста.

"Телеграф" расскажет, что известно о второй жене Павла Зиброва Марине, которой он посвятил легендарную песню "Марина, Марина — любов моя єдина".

Семья Павла Зиброва

Марина Зиброва — что известно о жене артиста

Марина Зиброва стала второй женой Павла Зиброва, они поженились, когда ей было 34, а ему 36 лет. Первый студенческий брак Павла Зиброва распался — его первая жена Татьяна успела родить ему сына Сергея, а потом ушла к другому студенту, а теперь она много лет живет в Канаде. Спустя 9-10 лет артист встретил Марину, которая стала его судьбой.

С Мариной Павел Зибров познакомился случайно. Она работала в Союзе предпринимателей и промышленников, а его пригласили сделать небольшой концерт для сотрудников.

"Я с гитарой пришел в зал и жду. Одно место было свободное, я так сел и вижу барышня сидит – ножки, глаза, фигура, красота. Сердце затрепетало. Я дал ей свою визитку", — вспомнил певец свое знакомство с будущей женой.

На тот момент Марина уже была разведена. Ее первым мужем был известный спортсмен, баскетболист Александр Сальников. Ему она родила сына Александра. В браке Павла и Марины Зибровой родилась общая дочь Диана.

Известно, что в 1994 году Павел Зибров создал вместе с женой Мариной первый частный театр песни в Украине им Павла Зиброва. Марина работала директором, режиссером и художником костюмов в театре Павла Зиброва. А вскоре подросшая дочь Диана присоединилась к творческому семейному бизнесу — она стала SMM и PR менеджером Павла Зиброва.

В сентябре 2024 года Павел и Марина Зибровы отметили 30-ю годовщину со дня свадьбы. Артист трогательно поздравил любимую женщину с этим событием, опубликовав фото в соцсети

"Именно в этот день 30 лет тому назад нашу любовь благословили небеса! Наши судьбы обвенчаны, а сердца навеки связаны друг с другом. С годовщиной, любимая", — трогательно написал Павел Зибров под красивым фото с Мариной.

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